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台中男搶快強行左轉！遭猛撞「車尾全爛」　釀3車碰撞

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▲台中西屯路二段車禍。（圖／翻攝自YouTube／震州陳）

▲黃男疑為搶快，竟在禁止左轉路口左彎，遭直行車撞上。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳玉／台中報導

台中黃姓駕駛26日晚間10點多，開著白色轎車沿環中路內側快車道左轉西屯路，疑似為搶快，竟在禁止左轉路口左彎，以為對向車道沒車了就轉出，遭直行的藍色轎車猛撞右車尾，再擦撞另輛待轉貨車，「彈跳」後一路往右偏，汽車零件也因撞擊噴散一地，所幸此事故僅有黃頭部輕微挫傷，並無大礙；警方表示，2車駕駛均無酒駕，初判肇因為白車違反號誌行駛、藍車未注意車前狀況，後續將依規定處理。

第六警分局交通分隊表示，26日晚間10點多，32歲黃男駕駛白色轎車，沿環中路內側快車道左轉西屯路往福裕路方向，疑似為搶快，竟在禁止左轉路口左彎，遭直行的29歲黃男駕駛的藍色轎車猛撞右車尾。

▲台中西屯路二段車禍。（圖／翻攝自YouTube／震州陳）

▲黃男強行左彎，遭直行藍車撞上後還波及到待轉的貨車。（圖／翻攝自YouTube）

白車遭撞後又波及沿西屯路內側左轉環中路的貨車，白車車身明顯「彈跳」，車身零件也噴射一地，再一路往右偏停靠在路旁，造成藍色前車頭、小貨車左前車頭明顯受損，白車後車尾也遭撞爛。

警方指出，2車駕駛均無酒駕，該事故僅有白車駕駛頭部輕微擦挫傷，初判是白車駕駛未依號誌行駛，依據《道交條例》第48條2款「不依號誌指示」開罰600元至1800元罰鍰。

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關鍵字：台中,左轉,碰撞,車禍,西屯

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