台中驚悚車禍畫面曝光！婦雨天過馬路被撞死　好心女幫忙撐傘

記者柯沛辰／綜合報導

台中市西屯4日發生一起死亡車禍，一名男子開車行經東大路宜寧中學，右轉國安一路，但疑似沒開雨刷、視線不清，當場撞上一位正在過馬路的婦人，導致對方傷重不治。監視器曝光後，家屬發現一名路過女子好心替婦人撐傘，除了幫忙遮風避雨，也避免了二度事故，因此急尋好心女子，希望能當面道謝。

根據《東森新聞》報導，從行車記錄器中可以見到，肇事車輛4日下午行經西屯區國安一路，但因為天候不佳，前擋風玻璃佈滿水滴，雨刷卻沒在動，不料短短幾秒後就撞上一位婦人，導致對方當場騰空飛起，隨後倒在馬路上一動也不動。

▲婦人被撞飛起摔落，隨後倒地不起。（圖／東森新聞）

當時男駕駛嚇了一大跳，立刻下車查看婦人狀況，並打電話報案。一名好心女子路過見狀，二話不說就上前關心傷勢，還幫婦人撐傘，直到救護車到場才離開。

死者兒子孫先生表示，當時天空正下著雨，但肇事駕駛疑似沒開雨刷，被追問時不僅避重就輕，還回說「你們不要再逼我講了！」他說，「（肇事者）說他有看到人，但這個我覺得很矛盾，你看到人怎麼會沒煞車地把人撞下去。」

孫先生說，儘管母親隔天因傷重過世，但他仍很感謝這名路過女子，因為這樣一個小小的舉動，除了讓媽媽不會淋到雨，也避免了二度傷亡，尤其現在社會這麼冷漠，通常看到事故都躲遠遠的，但她卻挺身而出，「調監視器的時候才發現，有一個人在幫媽媽撐傘，蠻感激她的。」

▲好心女子幫婦人撐傘，讓家屬看了相當感動。（圖／東森新聞）