攜2幼女輕生1死2傷　台中婦「殺人罪」聲押獲准

▲檢方31日將解剖複驗小女兒遺體，查明真正死因。（資料照／記者陳玉攝）

記者陳玉／台中報導

台中北屯27日發生林姓母親攜2幼女輕生，造成1死2傷悲劇，患有罕病「平腦症」的小女兒已明顯死亡，大女兒、母親則欲上吊尋短，緊急送醫後並無生命危險，林女因犯後情緒不穩需留院觀察，29日晚間，院方評估林女病況穩定，檢方立即訊問林女，認為其涉及殺人重罪，訊後向台中地院聲押獲准。

林女涉嫌在27日殺害罹患平腦症的小女兒，其犯後情緒不穩，更出現輕生舉動，檢警將她安排在童綜合醫院治療，29日經院方評估，林女病況穩定可出院，檢方立即馬上開偵查庭訊問林女，認為林女有涉嫌殺人重罪，29日晚間向台中地院聲請羈押，法官審理後裁定羈押。

而承辦檢察官會同法醫、家屬，28日下午相驗小女兒遺體，發現少女頸部有勒痕，並將於31日解剖複驗，查明少女真正死因。

42歲林女獨自扶養13歲、11歲的女兒，因小女兒患有罕病平腦症，無自理生活，平日是由外傭協助處理；27日下午4點多，林女疑似養育壓力過大，加上外傭離職返國，竟決定要攜2幼女一同輕生，大女兒察覺母親異狀，趕緊打電話向林女的周姓前夫求救，周男到現場查看，驚見3人輕生，嚇得趕緊報案。檢方28日相驗小女兒遺體，朝殺人罪偵辦。

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