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太平超狂槍手起底！因土地發大財　「省話一哥」兄弟有難他必挺

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▲▼太平槍擊案，兇手在南投中彈身亡。（圖／民眾提供）

▲太平槍手賴男先在社區開3槍後，又在市區對空鳴槍，最後在南投身亡。（圖／民眾提供）

記者陳玉／綜合報導

引起各界關注的太平槍擊案，開槍的32歲賴姓男子，逃亡時囂張在市區警局附近開槍後，一路逃亡到南投埔里，警猛追「4小時轟47槍」，賴最後疑自戕亡。據了解，賴男大多獨來獨往，是「孤鳥型」人物，只要友人有難都「隨Call隨到」；而他開槍社區，每戶要價至少2600萬，現在又傳出賴是靠著土地開發後「發大財」，才能買下太平區豪宅級的社區住戶，但對於賴男是否為孤鳥型人物、或靠著土地致富的傳言，警方未證實。

現年32歲的賴男，28日先朝太平一間透天厝門口開3槍後逃逸，遭警方追捕時，更囂張在警分局附近對空鳴槍，最後被警方追到南投埔里愛蘭橋時，遭警方包夾，疑自戕中彈亡。而賴男曾在2006年就犯下槍砲罪遭法院判刑4年半，2010年出獄後從商，並結婚生子，疑似跟前妻感情不和才離婚，拿到3歲雙胞胎女兒的扶養權，將她們交由家人代為照顧。

▲▼太平民宅遭槍擊，兇嫌逃至南投中彈身亡。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼有太平豪宅之稱的社區住戶，每戶要價2600萬。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼太平民宅遭槍擊，兇嫌逃至南投中彈身亡。（圖／記者李忠憲攝）

據了解，賴男原住在北屯區，因土地開發後獲利不少，才買下有「太平豪宅」之稱的社區住戶，而賴男入獄前原為無業，但出獄後開始從商，態度十分低調，與不少道上兄弟有互動，是個「省話一哥」；2018年2月，賴因酒後毆打要將他送醫的救護員，遭判刑2月、易科罰金6萬元；2017年則因毆打女友，遭判拘役30日、易科罰金3萬元。

賴男人緣好，有不少好友都在市區幾位大哥底下做事，只要朋友有難他都是隨Call隨到，但賴父一直放心不下賴男，遲遲不將家業放給身為獨子的他，這也讓賴男相當憂鬱，只要想到就會喝酒解悶。

▲▼太平槍擊案，兇手在南投中彈身亡。（圖／民眾提供）

▲賴男人緣好，只要朋友有難都是「隨Call隨到」，未料他會有一連串開槍行為，讓家屬、友人相當不解。（圖／民眾提供）

據悉，賴男就住在他開槍的「太平豪宅」內，該社區每戶要價至少2600萬，他更育有一對可愛的雙胞胎女兒，讓外界實在想不透為何要持槍對鄰居開槍，更在逃逸途中囂張在警分局附近對空鳴槍，最後遭圍捕，打視訊電話要家人好好照顧女兒，種種行徑，不禁讓人懷疑是否是工作、或是與住戶間有難解的利益糾紛。

但對於賴在道上是否為孤鳥型人物，或曾在北屯區因土地開發獲利不少，警方聽到都搖頭表示，無法證實，目前只能交由檢調查清，釐清他犯案動機。

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