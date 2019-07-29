郭家軍發起總統連署！71歲郭粉遭痛毆　驚喊「韓粉打人」

▲周姓老翁對郭粉動粗，到案後否認是韓粉。（圖／東森新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨全代會28日正式提名高雄市長韓國瑜為總統參選人，但郭台銘粉絲後援會「老虎軍團」持續自發性連署，在北市大安森林公園舉辦活動。不料竟傳出一名71歲陳姓郭粉在現場遭韓粉毆打。不過，動手的70歲周姓老翁否認是韓粉，強調是不願見藍營分裂才與對方起衝突。

郭粉自發性推動總統連署，除了27日在台北車站、西門町擺攤外，28日下午也在大安森林公園發起連署行動。當時71歲陳姓退休教授在攤位上勸說連署，但一名周姓老翁騎腳踏車經過不滿，當場斥責「初選都已經結束，應該支持初選勝利者！」

起初兩人只是口頭爭執，怎料周姓老翁情緒失控，竟突然一陣拳打腳踢，當場痛毆陳姓退休教授。雙方纏鬥2、3分鐘，嚇壞周遭群眾；第一時間，有人試圖將2人拉開，並打電話報案，但也有人高喊「韓粉打人！」

大安分局新生派出所員警趕抵現場後，看到雙方都已高齡70多歲，當場勸雙方和解，但陳姓退休教授堅持驗傷提告，赴大安分局製作筆錄。

陳姓退休教授表示，他頭部和鼠蹊部都受傷，眼鏡也被打壞，衝突當下他雖拿出「國家自己救」的標語阻擋，但仍被痛毆，質疑對方是韓粉。

不過，周姓老翁偵訊時表示，他是藍營支持者，並非韓粉，只是覺得全代會已經提名韓國瑜，沒必要再辦挺郭活動，而且不想看到藍營分裂而敗選，才會與對方爆發衝突。

▼郭台銘粉絲老虎軍團在街頭連署。（圖／翻攝自臉書／正義老虎軍團）