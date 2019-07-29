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桃園人快筆記！「8/12大停水」27萬戶　最長36小時沒水用

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▲▼停水，缺水，水管，水壺，飲水，儲水。（圖／記者許力方攝）

▲桃園區8/12將大停水至少14小時。（圖／記者許力方攝） 

記者許力方／綜合報導

台灣自來水公司北區工程處辦理「大湳場內送龜山系統1200mm管線銜接等工程」，預計於8/12桃園地區將實施停水，範圍包括桃園、八德、蘆竹區，恐將從早上8點一直停水到深夜10點，約14至36小時不等，影響用戶高達27萬戶。台水表示，其中龜山區停水達一天扮，將另外設置臨時供水站。

台水公司第二區管理處近日發布停水公告，8/12早上8點起因施工將停水，範圍包括桃園55個里、八德16個里，蘆竹31個里以及龜山30個里。其中桃園區大多停水14小時為主，從早上8點到深夜10點，蘆竹部分地區則要停水24小時，其中龜山地區時間最久，至少要30小時，從8/12早上8點到8/13下午2點，部分6個里甚至要停水36小時。

請繼續往下閱讀...

▲新北市臨時供水站。（圖／取自朱立倫臉書）

▲台水公司將設置臨時供水站。（圖／資料照）

台水公司提醒民眾，在停水前6小時盡速完成儲水，另外，因龜山里停水時間至少一天半時間，將會在文青路、文學路口、光峰路2號、大華里大華公園、萬壽路二段1433號與長庚醫護社區等5處，設置臨時供水站。

停水詳情可洽台水公司免付費服務電話，客服中心：1910、林口服務所：02-26031880、龜山服務所：03-3294999、桃園服務所：03-3346128。

【桃園市27萬戶停水範圍】

停水時間：8/12 早上8點起，共計14至36小時

桃園區－
文化里、文明里、武陵里、長美里、民生里、永興里、永安里、東埔里、東門里、長安里、中埔里、西埔里、西門里、中和里、文昌里、新埔里、中山里、慈文里、西湖里、南門里、南華里、玉山里、中成里、中正里、北門里、光興里、朝陽里、中興里、信光里、中寧里、同安里、莊敬里、文中里、泰山里、中路里、中德里、自強里、中信里、長德里、中平里、中原里、中泰里、南埔里、寶慶里、北埔里、中聖里、同德里、明德里、寶安里、瑞慶里、大樹里、福元里、龍安里、龍鳳里、龍岡里。

八德區－
陸光里、大成里、大同里、大智里、大正里、大福里、大宏里、大慶里、廣隆里、茄苳里、高明里、高城里、大勇里、永豐里、廣興里、大榮里。

蘆竹區－
內厝里、福昌里、海湖里、山腳里、蘆興里、南興里、錦中里、長壽里、營盤里、蘆竹里、錦興里、興榮里、瓦窯里、南榮里、吉祥里、南崁里、福興里、福祿里、順興里、山鼻里、營福里、坑口里、五福里、羊稠里、富竹里、中山里、外社里、正興里、坑子里（山林路二段、草子崎路）、濱海里、長興里。

龜山區－
嶺頂里、新嶺里、龍壽里、大同里、舊路里、陸光里、新路里、新興里、幸福里、山福里、山頂里、山德里、福源里、兔坑里、精忠里、龜山里、楓福里、大湖里、大華里、文化里、南上里、中興里、公西里、大坑里、大崗里、長庚里、文青里、楓樹里、樂善里。

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關鍵字：桃園,桃園停水,停水,台水,自來水,龜山

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