退而不休參與社區服務　桃園蘆竹區公所表揚41名模範父親

▲陳瑞民從軍職退休後，一直擔任守望相助隊隊員及環保志工至今（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

退而不休，參與社區服務…這些都是桃園蘆竹區、41名榮獲今年模範父親的共同表揚事蹟。市長鄭文燦前往頒獎時表示，模範父親是每位父親的終身成就獎，由各里里長挑選的模範父親都是千中挑一者，除了無怨無悔的為家庭付出，其中不乏擔任社區、鄰里的環保志工、教育志工…等，關心地方發展的精神，令人敬佩。

▲獲蘆竹區公所表揚的模範父親。（圖／記者楊淑媛攝）

例如，上興里推荐的模範父親陳瑞民，從軍職退休後，一直擔任守望相助隊隊員及環保志工至今，經常義務擔任各種志工，目前擔任上興里鄰長一職，協助地方推行各項政策，深受鄰里肯定。

▲▼桃園蘆竹區公所表揚模範父親。（圖／記者楊淑媛攝）

蘆竹區長邱瑞朝表示，2019年蘆竹區受獎的模範父親共有41位，名單有：興榮里-廖瑞源、富竹里-湯碧雄、宏竹里-游乾坤、坑子里-黃德龍、錦興里-陳國興、上興里-陳瑞民、南興里-林宗彥、五福里-廖定川、中興里-林招環、外社里-夏進忠、大竹里-黃教誠、蘆興里-蔡成山、中山里-陳世文、正興里-曾太平、新興里-呂阿長、南崁里-陳德修、內厝里-王金銓、蘆竹里-張金鐘、營福里-潘進發、海湖里-蔡文東、濱海里-林忠智、中福里-詹益青、福祿里-胡淩富、順興里-陳正勇、營盤里-童清松、福昌里-黃循榮、錦中里-黃中和、山鼻里-蔡宗吉、南榮里-張金富、羊稠里-賴容信、山腳里-曾華山、上竹里-李松林、福興里-楊清富、吉祥里-吳忠泰、長壽里-楊時通、坑口里-陳炎、長興里-吳東啟、瓦窯里-黃正宗、新莊里-劉志建、原住民代表-黃新興、陳文榮。

▲桃園蘆竹區公所表揚模範父親。（圖／記者楊淑媛攝）



「桃園市蘆竹區2019年度模範父親表揚活動」27日於蘆竹區公所3樓禮堂舉辦，吸引500多名受獎者及親友前往觀禮，場面隆重。