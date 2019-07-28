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獨／男師如廁見門縫有反光！衝出逮18歲偷拍狼…手機滿是「清腸影片」

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▲▼男老師在桃園火車站二樓廁所，在使用蹲式馬桶如廁時，發現隔壁廁所隔板下有人偷拍 。（圖／記者沈繼昌攝）

▲男老師到桃園火車站二樓廁所，在使用蹲式馬桶如廁時，發現隔壁廁所隔板下有人偷拍 。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌、陳以昇／桃園報導

日前一名男老師因內急到桃園火車站二樓男廁上大號，過程中竟發現隔板下有人持手機偷拍，立刻用手將手機撥掉拿起來，衝出門外攔住一名涉嫌偷拍的男子並報警。警方檢視手機，發現有10多名被害人遭拍下「拉屎」畫面，但警方懷疑偷拍狼動機並不單純，可能遭人指使拍攝影片後放上色情網站供人欣賞，但詳細原因待調查釐清。

▼事發的桃園火車站二樓廁所驚傳有人躲在男廁偷拍 。（圖／記者沈繼昌攝）

▲▼男老師在桃園火車站二樓廁所，在使用蹲式馬桶如廁時，發現隔壁廁所隔板下有人偷拍 。（圖／記者沈繼昌攝）

6日下午3時許，一名男老師搭火車通勤上課，因內急跑到桃園火車站二樓男廁上大號，才剛脫下褲子，突然發現隔板門縫明顯鏡頭反光，伸出一支手機正朝著他偷拍，他直接用手將手機撥掉後撿起，趕緊穿上褲子衝出門外，隔壁廁所也跑出一名18歲的斯文白淨的男子。

這名男子指著男老師的手說「手機是我的」。老師反問他「你剛在偷拍？」男子嚴正否認，老師又問「那你敢不敢跟我去警察局？」男子鎮定地答應，隨後與男老師到一樓的鐵警局桃園分駐所報案。

警方戴著手套輸入手機解鎖密碼後，竟發現有10多名男子都被拍下如廁畫面，警方問男子「是你拍的嗎？有沒有加入什麼社團叫你偷拍？」偷拍男見事跡敗露低頭沈默不語，之後訊問時才坦承犯行。

男老師一一檢視「拉屎」影片，沒有發現自己，事後僅能提告民事；由於當時在觀看偷拍狼手機內容時，發現他開了一個色情網站播放男男A片，底下同步進行錄影功能，懷疑他在廁所內自慰，同時進行錄影。警方見他年僅18歲又無前科，懷疑可能有加入社團或群組被教導偷拍，再將內容上傳色情網站或群組供欣賞。

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關鍵字：桃園,火車站,廁所,偷拍,男老師,拉屎

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