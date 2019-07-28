疑勾人妻！他飯吃一半被爆揍...再「電擊棒」伺候　人夫怒扯進岳父家：道歉

▲張男懷疑妻子與洪男有染，揪團爆打小王。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／台中報導

台中市一名張姓男子懷疑妻子與洪姓男子有染，找來弟弟與數名友人當著妻子的面把洪男爆打一頓，還逼對方一同前往岳父家道歉，渾身是傷的洪男事後報警處理。台中地方法院審理後分別判張姓兄弟拘役20日、25日，緩刑2年，可上訴。

根據判決書，張姓男子懷疑妻子與洪男有染，2017年10月15日晚間得知洪男跟妻子在外用餐，立馬找了弟弟及幾名男性友人前往助陣，到現場後除了徒手毆打洪男外，還抄起店內家具便是一頓爆揍。

但這還沒完，盛怒的張男還強押洪男到岳父家，要他向岳父說清楚情況並道歉，過程中張男及弟弟不斷出手毆打，還用電擊棒對付洪男，造成他左側顏面腫脹瘀挫傷、左下肢擦挫傷。

事發時洪男見人多勢眾不敢反抗，也不敢逃跑或求助，只好乖乖聽話被毆到傷痕累累，事後才報警提告。

張姓兄弟在法院審理時矢口否認有任何強制犯行，辯稱「洪男是自願跟我們到岳父住處」，但法官不採信2人的說詞，而全案審理終結前，洪男已撤回傷害告訴，張姓兄弟也與對方達成和解，最後依共同犯強制罪分別判張姓兄弟20日、25日拘役，得易科罰金2、2萬5千元，緩刑2年，全案仍可上訴。

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