趁女病患麻藥未退...放射師雙手包住胸前渾圓　瞎扯：幫喬位！她回病房淚崩

▲放射師盯上麻藥未退的女病患，竟出手摸胸。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄市一名謝姓醫事放射師趁著女患者雯雯（化名）麻藥還沒退，假借拍X光的機會，竟將手伸入雯雯的手術服內，數度撫摸對方胸部上緣，還瞎扯此舉是在「幫忙喬位」。橋頭地方審理後，判謝男有期徒刑6月，須賠15萬元。

根據判決書，謝男從2006年便在醫院內擔任醫事放射師，沒想到他2016年竟趁著雯雯剛動完足部手術，術後安排拍攝足踝部X光的機會，數度出手性騷擾。

雯雯回憶當時過程，謝男用雙手從她的胸部兩側施力將她抬起，當時就有碰到乳房，才剛照完第一張X光照，謝男又說要「喬位置」、「檢查金屬物」，隨即將雙手放在她的胸口上緣游移，而後照完第2張X光照後，謝男以要整理她服裝為由，雙手直接伸進手術衣內，從她胸部下方外緣往上托起，整手包住胸部。

她雖然當下覺得情況不對勁，動腳的手術為何要碰胸部，且謝男3度摸完後也沒有拍攝胸部X光，但她以為這是必須的醫療行為，所以並未出言阻止，直到出放射室跟父親確認拍攝部位，父親回應，「腳開刀當然是照腳」，雯雯這才得知自己遭到性騷擾，回病房後不斷哭泣，憤而提告，並求償100萬元。

謝男在法院審理時矢口否認犯行，強調是因為雯雯麻藥還沒退，沒有辦法自行挪動位置，才會出手協助，一切都是「業務必須」，但法院並不採信他的說詞，依對受照護之人利用機會猥褻罪判刑6月確定，得易科罰金18萬元；另外，民事部分謝男、醫院應連帶賠償15萬元，可上訴。

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