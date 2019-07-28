影／憲兵1年換2指揮官　鍾樹明到任不到2個月轉任侍衛長救火

▲鍾樹明中將調任總統府侍衛長一職。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對國安萬條私菸案，總統府侍衛長張捷調任陸軍司令部委員，總統蔡英文28日核定，由憲兵指揮部指揮官鍾樹明中將接任侍衛長一職。不過，他其實才掌憲兵不到2個月，就被欽點火速進入核心，而這也是憲兵改制後，在一年之內，接連換掉來自陸軍的第2位指揮官。

在總統蔡英文出訪返抵國門之際，特勤人員夾帶1萬多條免稅菸闖關，但遭到調查局、關務署聯手攔截，引起軒然大波。該案也讓總統震怒，當天就革除國安局長彭勝竹、總統府侍衛長張捷中將的職務。

接著，總統府也在27日公布第二波的懲處名單，被調任陸軍司令部委員的張捷被記1大過、2小過，而原副侍衛長柳惠千被記1大過、1小過，另外永和警衛室主任林國欽少將被記1大過、總統府侍衛室警衛主任陳逸夫少將也1大過。原本柳惠千有望真除，但被記過懲處後，升遷機會渺茫。對此，蔡英文28日也核定，由憲兵指揮部指揮官鍾樹明中將接任侍衛長一職。

不過，攤開憲兵歷任指揮官，從2013年將編改制，軍職名稱從司令改為指揮官之後，連續2位來自陸軍，非憲兵科出身的指揮官，包括莫又銘中將、鍾樹明中將，二人合計在職不滿一年。

莫又銘於2018年9月1日接任憲兵指揮官，於2019年6月1日交棒給鍾樹明，他在任不過10個月。至於鍾樹民接任指揮官更不到2個月，就因為國安私菸案，火速被提前欽點入核心，接掌侍衛長一職；而他過去曾任國防部長嚴德發的政務辦公室主任，備受青睞跟賞識，他接下來面臨2020總統大選，維安任務也都落在肩上。

對於鍾樹明接任侍衛長，總統府表示，他是陸軍官校75年班、戰院92年班，歷任陸軍關渡地區指揮部指揮官、陸軍第六軍團副指揮官及作計室次長等重要軍職，歷練完整，並具管理實務經驗。

總統府指出，蔡英文期許借重鍾侍衛長豐富經驗，務必在最短時間內精實部隊紀律，強化侍衛維安專業能量，重振維安團隊專業、榮譽的優良形象。

▼前任憲兵指揮官莫又銘中將，任職也不到一年。（圖／記者李毓康攝）

