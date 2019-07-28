讚林佳龍「民進黨良心」　李正皓：壓垮綠營的不是稻草…是菸草！





▲交通部長林佳龍。（圖／記者胡順惠攝）

記者袁茵／台北報導

國安局私菸案話題持續延燒，原本總統府以「超買」來說明此案，結果遭到外界瘋狂批評，連交通部長林佳龍也直言「就是走私！」隨後才改成「違法私菸」。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓表示，林佳龍是民進黨良心，誰也沒想到壓垮民進黨的不是稻草，而是菸草。

針對交通部長林佳龍直言私菸案「就是走私」，和府方不同步的行為，讓李正皓在臉書上發文表示，「真的是民進黨的『良心』！」在總統府定調私菸案是「超賣」之後，還能說出就是走私的道德勇氣令人佩服，「誰也沒想到壓垮民進黨的不是稻草，而是菸草。」

李正皓說，蔡英文處理私菸案荒腔走板，甚至已經拖累自己的總統選情，「危機可以是轉機，也可能是更大的危機。」關鍵就在主事者是否「心存僥倖」，僅懲處國安局局長與侍衛長，而不處理親綠華航高層是心存僥倖；定調此事為超買案而非走私案更是心存僥倖。反倒是林佳龍，在此事展現出比蔡英文高出不知道多少段位的危機處理能力。

李正皓提到，派交通部政次王國材進駐華航，迫使華航將懲處層級拉高到資深副總經理羅雅美、空中商用品供應營銷處副總經理邱彰信；公開說出「私菸案就法律層面而言就是走私案，有錯認錯」的發言，再再都顯示出林佳龍真的是民進黨的「良心」。蔡英文若還有一點點羞恥心，看到林佳龍在面對危機的態度後，真的該羞愧到找個洞鑽進去。