吃屎哥真的去找館長單挑！才使出「九陰白骨爪」72秒倒地：不敢了我投降

記者林彥臣／綜合報導

網路紅人吃屎哥游兆霖連日嗆聲要與館長陳之漢單挑，27日晚間他真的現身林口與進行館長單挑直播，館長一現身就隨即要求他簽署免責聲明，言明傷亡都無須負責，就在簽署的同時館長還在一旁踢沙包示威，整個場館全是踢擊的震動聲響。

吃屎哥日前就多次向館長陳之漢宣戰，甚至在16日晚間還直播騎機車衝上國道要上林口找館長單挑，遭到國道警察攔下開單，之後又多次在館長的臉書上面留言挑釁。逼得館長在直播中嗆聲，「你星期六晚上敢來，你可以來，你說在我店門口嘛，幾點來？我一出去就揍你，真的，你敢來試試看。」

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賽前館長的徒弟先跟吃屎哥說明規則，打MMA規則倒在地板上還是可以打，1回合3分鐘，如果受不了可以喊投降，館長就不會繼續打他。

館長打赤膊只穿一條短褲戴上拳套上陣，游兆霖則是戴上頭盔與護胸，雙方在鐵籠內交戰，完全沒有逃脫的後路。館長開戰採取守勢要吃屎哥先攻，意興闌珊地嗆他「不是很能打」。

吃屎哥開局先攻連揮5、6拳館長都文風不動，正當他準備使出大絕招「九陰白骨爪」時，隨即遭到館長一輪鞭腿猛攻，踢向他的雙腿，接著館長再一計勾腿，將吃屎哥勾倒在地，他勉力起身後，館長使出致命一擊，踢向吃屎哥的腹部的護具，吃屎哥隨即倒地哀嚎要投降。雙方的比賽在進行了1分12秒之後就宣告結束，連一回合的3分鐘都沒打完。

認輸之後館長的徒弟問吃屎哥，「以後還敢不敢來」。吃屎哥連忙哀號，「不敢來了，館長對不起」。最後吃屎哥在現場教練的攙扶下才離開場館。