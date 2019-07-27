吃屎哥怒吼出拳高喊「九陰白骨爪」　館長一臉無奈踹11腳讓他被扛出去…

記者陳雕文／新北報導

網路紅人「吃屎哥」游兆霖於27日晚上9點，跑到林口找館長陳之漢單挑，游上了擂台上跳動聚精匯神，館長一臉無奈說，「我在等你啊…來…」游兆霖衝上前推擠並高喊「九陰白骨爪！」館長忍無可忍，連續給了11腳，連汗都還沒留就結束了…至於游兆霖則痛苦倒地，大喊「我認輸！下次不敢了」

▲世紀對決（圖／翻攝自游兆霖、陳之漢臉書）

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根據館長成吉思汗的Youtube直播畫面，館長只穿一條短褲戴上拳套上陣，游兆霖則是戴上頭盔與護胸，雙方在鐵籠內交戰。館長意興闌珊地嗆吃屎哥「不是很能打」。

吃屎哥開局先攻連揮5、6拳還大喊絕招「九陰白骨爪」，無奈的館長受不了，連踢11腿，其中一腳還踢中吃屎哥的「該邊」。最後游兆霖倒地呻吟，不斷喊著要投降，這場比賽僅進行了1分12秒就宣告結束，連一回合的3分鐘都沒打完。

認輸之後館長的徒弟問吃屎哥，「以後還敢不敢來」。吃屎哥連忙哀號，「不敢來了，館長對不起」。最後吃屎哥在現場教練的攙扶下才離開場館，一場鬧劇就此落幕。網友看了紛紛留言，「起碼比雲林的志成有種了」、「只有這樣？我鹽酥雞只吃了兩塊就結束了喔…」、「太好笑了！人肉沙包」

▼館長好無奈。（圖／翻攝自Youtube）

▼吃屎哥使出絕招「九陰白骨爪」。（圖／翻攝自Youtube）

▼館長忍無可忍，連續踢擊。（圖／翻攝自Youtube）

▼館長最後一腳踢中吃屎哥的該邊，看了都覺得疼。（圖／翻攝自Youtube）

▼館長問，「以後還看敢不敢來」，吃屎哥痛苦求饒。（圖／翻攝自Youtube）

▼吃屎哥「人肉沙包」成就達成。（圖／翻攝自Youtube）