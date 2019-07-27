快訊／總統府懲處「違法私菸」名單出爐　7位高階幹部全記大過　

▲總統府前侍衛長張捷因私菸案，遭記大過處分。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／台北報導

針對特勤人員涉嫌違法私菸案，總統府27日針對管理督導缺失，公布懲處名單，已調職的前侍衛長中將張捷記一大過兩小過，副侍衛長少將柳惠千記一大過一小過，兩位警衛主任少將林國欽、少將陳逸夫各一大過，內衛、警情及侍從組熊揚國、楊文津及陳敏華三位上校組長各記一大過處分。

值得注意的是，總統府之前對免稅菸品購買的數量違法一事是以「超量」來形容，但從最新發布的「違法私菸」懲處名單與內容來看，顯然已經改口，至於後續調查中是否會有更多人被懲處，也持續受到外界關注。

總統府發言人丁允恭表示，本案涉及違法，顯示特勤人員紀律管理的嚴重缺失，相關幹部難辭其咎，應予以嚴懲，相關人事程序將以最快速度完成。後續也將根據司法調查結果，完整懲處所有涉案人員。

丁允恭指出，對於這項特勤人員長久以來的違法積習，總統的態度很清楚，就是有錯就要改，有漏洞就要彌補，斷絕未來發生的可能。

除了下令所有單位全力配合司法單位的偵查，蔡英文也在第一時間啟動了內部檢討及與人事調整，包括國安局長彭勝竹、侍衛長張捷請辭獲准，並任命了治軍嚴謹的新任國安局邱國正，總統府27日也對侍衛室領導幹部在管理督導上的缺失，造成所屬人員違反法紀，進行懲處。

▲總統府發言人丁允恭。（圖／記者呂佳賢攝）



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