顏值爆表！型男早餐店在板橋　27歲超帥老闆「HD正面照」曝光...網瘋搶卡位

▲板橋隱藏版型男早餐店，老闆顏值超高。（圖／記者許凱彰翻攝，下同。）

記者許凱彰／採訪報導

吃早餐可以吃得飽又可以看帥哥，這神仙般的體驗，必須體驗這家早餐店。這家位於新北市板橋區的隱藏版型男早餐店－男子漢早餐店，短短開幕沒有幾個月就吸引不少網友、部落客爭相朝聖。如今老闆的正面照隨著早餐店的爆紅而曝光，更親自推薦CP值超高的「4大套餐」。

型男早餐店開在板橋區的江子翠捷運站附近小巷內，是由3位帥哥老闆一起開創的品牌，裝潢走Local復古風，木製桌椅地板簡約又時尚。老闆首推「男子漢下麵給你吃」，黑胡椒麵蓋上超鮮美的牛肉、豬肉，再配上一顆荷包蛋，畫面感炸裂，吃得超過癮。

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除了首波主打「男子漢下麵給你吃」系列之外，帥哥老闆親自推薦雙主餐的招牌系列1-4號，分別是「嫩煎雞腿排X日式炸雞排」「厚牛X牛肉排X花生醬」「牛肉排X薯餅」「日式炸豬排X蜂蜜芥末醬」漢堡（吐司）。

藏匿在巷弄內的「隱藏版型男早餐店」，不只老闆店員顏值破表，欄位上超多的美食選擇，各個都只要「銅板價」。

不少網友都衝著「帥哥老闆」+「高CP美食」朝聖嚐鮮，紛紛評價寫到，「看到ig推薦特別跑去吃」、「除了東西好吃，三位老闆帥哥親切的服務態度，覺得像家人」、「為什麼不能給10顆星，可惡」、「牛肉配花生醬（有花生顆粒）很好吃」、「用料誠意十足啊」、「雖然只是路過，但味道真的不同凡響」、「從門口到店內滿滿的小巧思，很可以的早餐店，鮮奶茶很棒」。

▼招牌蛋餅配上特製醬汁。（圖／Ireneの吃喝玩樂提供，下同。）