沈玉琳高雄私會女王「玩蛋」浮誇放閃　撩妹「吃沙公喊老公」

▲《謝謝琳來了》南下高雄採訪美食，膽固醇女王介紹沙公粥 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

知名主持人沈玉琳之前南下高雄錄製網路節目「謝謝琳來了」，結識了當時跟高雄市長韓國瑜共遊凱旋夜市的知名網路YOUTUBER「膽固醇女王」邵阿咩一起介紹高雄美食，但沒想到事後兩個人竟然一起現身高雄吃美食，甚至在吃沙公的時候，還撩妹要喊老公，路人看到之後大喊要告訴沈玉琳的老婆芽芽，急得製作人跳出來高喊：「一切都是節目效果啦」。

其實邵阿咩以高雄在地人身分帶著沈玉琳趴趴走，透過沈玉琳的節目來介紹在地高雄人愛吃的美食，而荒謬大師沈玉琳以《謝謝琳來了》主持人身分委託邵阿咩帶大家吃美食，其中第一站就來到高雄旗山，先是造訪全台唯一「炭火貝果三明治」，老闆透露自己的獨門手藝，同時大方揭開自己三明治好吃的訣竅就是把肉與青菜包在「蛋」裡、這樣吃起來就不會像傳統漢堡一樣散一地。

▲《謝謝琳來了》南下高雄採訪美食，膽固醇女王介紹沙公粥 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外還前往了旗山「巨星杏仁茶」，不說很多人可不知道，杏仁茶的老闆是知名歌手黃小琥的哥哥，在當地經營已經超過五十年、這款招牌杏仁牛奶是大家必喝的飲料，而且有時候還有小確幸，運氣好!還可以遇到小琥姊本人。

最後他們來到了鼓山區，嘗試號稱當地「最強砂鍋粥！這是把整隻沙公放下去煮，鮮甜美味全部流到粥裡、隨著湯匙將粥湯送進嘴裡頭，每一口都是海鮮味!想要知道更多高雄美食介紹，可以鎖定《謝謝琳來了》頻道裡面喔!!