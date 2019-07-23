　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

沈玉琳高雄私會女王「玩蛋」浮誇放閃　撩妹「吃沙公喊老公」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲《謝謝琳來了》南下高雄採訪美食，膽固醇女王介紹沙公粥 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲《謝謝琳來了》南下高雄採訪美食，膽固醇女王介紹沙公粥 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

知名主持人沈玉琳之前南下高雄錄製網路節目「謝謝琳來了」，結識了當時跟高雄市長韓國瑜共遊凱旋夜市的知名網路YOUTUBER「膽固醇女王」邵阿咩一起介紹高雄美食，但沒想到事後兩個人竟然一起現身高雄吃美食，甚至在吃沙公的時候，還撩妹要喊老公，路人看到之後大喊要告訴沈玉琳的老婆芽芽，急得製作人跳出來高喊：「一切都是節目效果啦」。

其實邵阿咩以高雄在地人身分帶著沈玉琳趴趴走，透過沈玉琳的節目來介紹在地高雄人愛吃的美食，而荒謬大師沈玉琳以《謝謝琳來了》主持人身分委託邵阿咩帶大家吃美食，其中第一站就來到高雄旗山，先是造訪全台唯一「炭火貝果三明治」，老闆透露自己的獨門手藝，同時大方揭開自己三明治好吃的訣竅就是把肉與青菜包在「蛋」裡、這樣吃起來就不會像傳統漢堡一樣散一地。

▲《謝謝琳來了》南下高雄採訪美食，膽固醇女王介紹沙公粥 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲《謝謝琳來了》南下高雄採訪美食，膽固醇女王介紹沙公粥 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外還前往了旗山「巨星杏仁茶」，不說很多人可不知道，杏仁茶的老闆是知名歌手黃小琥的哥哥，在當地經營已經超過五十年、這款招牌杏仁牛奶是大家必喝的飲料，而且有時候還有小確幸，運氣好!還可以遇到小琥姊本人。

最後他們來到了鼓山區，嘗試號稱當地「最強砂鍋粥！這是把整隻沙公放下去煮，鮮甜美味全部流到粥裡、隨著湯匙將粥湯送進嘴裡頭，每一口都是海鮮味!想要知道更多高雄美食介紹，可以鎖定《謝謝琳來了》頻道裡面喔!!

ET快訊
暗指偷吃王瞳？抓包「三個人共吃便當」馬俊麟妻心碎：機會給夠多
國安局私菸醜聞「團爸」名單出爐！檢調將傳喚「各單位」貨主
「馬英九時期專機團員也買菸」　黃暐瀚認了：600條是極限
資工彌五官再進化！神隱6年近照曝光…比基尼辣露東西半球

關鍵字：謝謝琳來了,韓國瑜,草衙道,高雄,美食,隱藏版,林仕鵬,沈玉琳

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

用音樂交朋友　南投集集鎮「2019仲夏樂之夢」27日活動開跑

沈玉琳高雄私會女王「玩蛋」浮誇放閃　撩妹「吃沙公喊老公」

在地就醫治療C肝免奔波之苦　84歲老翁12週獲重生

聽障報案不求人！　南投新設聽語障119專線

劉櫂豪爭取職業大客車駕駛招募　媒合成功補助近9萬元

力推太陽能發電　中市府：每年可減碳3千公噸「等同種30萬棵樹」

農村勞力嚴重不足　無人植保機勢在必行　

泰雅心東京情　泰雅學堂美聲遠飄日本

熱心公益回饋故里　林國三5次捐贈消防裝備、車輛共值1150萬元

陳根德批評拚外交還是掩護私煙　蔡英文還有總統牌香菸賣嗎？

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD

吃囍餅囉！刀子一切竟然動了 網看「開箱」驚：抖一個好大力

紀曉君參加《好聲音》飆嗓！　4導師0轉身...發現是她扼腕到爆

陸上行舟？基隆「波浪街」爆紅　「起伏奇景」吸大砲聚集縮時搶拍

四樹合體！李準基為IU義氣出演42秒　呂珍九被P.O附身神演技「以為本人」

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

用音樂交朋友　南投集集鎮「2019仲夏樂之夢」27日活動開跑

沈玉琳高雄私會女王「玩蛋」浮誇放閃　撩妹「吃沙公喊老公」

在地就醫治療C肝免奔波之苦　84歲老翁12週獲重生

聽障報案不求人！　南投新設聽語障119專線

劉櫂豪爭取職業大客車駕駛招募　媒合成功補助近9萬元

力推太陽能發電　中市府：每年可減碳3千公噸「等同種30萬棵樹」

農村勞力嚴重不足　無人植保機勢在必行　

泰雅心東京情　泰雅學堂美聲遠飄日本

熱心公益回饋故里　林國三5次捐贈消防裝備、車輛共值1150萬元

陳根德批評拚外交還是掩護私煙　蔡英文還有總統牌香菸賣嗎？

暑假旺季帶動6月零售及餐飲業營收　雙創歷年同期新高

10歲男童打球未返家　老媽開社區群組…驚見「兒子成焦屍」被瘋傳！

罕見300歲骨董級蒸汽火車同框　回場整修迎向新生

用音樂交朋友　南投集集鎮「2019仲夏樂之夢」27日活動開跑

「是水很深的地方」　林飛帆坦言加入民進黨太太很擔心

20年後，我們終於看懂了《獅子王》！　迪士尼總監：這是部「人」的故事

聖上相揪亂尿尿！被「關禁閉」不悔過　反「牽手」上演兄弟情深

深夜和男友分手...單身妹下秒慘遭16歲醉男拖進草叢「硬上」

白頭海鵰愛跑步還「怕獵物」　保育員操碎心：你不是狗啊！

日韓貿易戰引爆記憶體價格　威剛搶先布局、Q3逐月發酵

爆乳泰妹炫富揪姊妹撈金　警直搗苗栗西勢美逮人

地方熱門新聞

彰化10天連4場送肉粽！7/2..

廣德家老闆PO「臉傷照」嘆：內..

為6萬醫藥費　婆婆忍病痛賣玉蘭..

媽帶兒玩夜市碰碰車　撞凹轎車秒..

台中3區24日起停水1天　逾5..

神明加持　楊淑貞種有機檸檬更有..

投資「法拍」　彰化分署線上教授

童話世界藏苗栗　泰迪熊變哈比屋

青農呂昆翰智慧化水耕蔬菜

陳根德：拚外交還是掩護私煙

台南市南區新增登革熱本土病例

男子欠繳綜所稅台南分署聲請管收..

鶯歌里長蘇炳輝自製「黃金泡菜」

300尾拉崙入雙心石滬　鄉民狂..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜限定《謝謝琳來了》網路節目私房草衙道菜色

荒謬大師沈玉琳頻頻南下高雄，不僅跟高雄市長韓國瑜一起錄節目以外，甚至還跟立委孫大千共遊草衙道，同時PK遊戲，韓國瑜還特別介紹遊樂園裡頭的美食，不過礙於錄影以及播出時間的限制關係，所以花絮沒有播出，也沒有特別介紹到草衙道的其他美食。

蔡政府農業施政　別玩數字遊戲

釣客食堂開門就吉！46霸凌韓粉全部告

高嘉瑜喊話：韓、英、柯一起站台

北再北漂　高雄勞工局北上徵才

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

日本玩21天看清男友　人妻：結婚前拜託先長期旅行

反轉！宋慧喬先提出離婚　「宋仲基交很多圈內女友」

爸爸帶女兒進量販店女廁　網熱議

女台鐵板橋站跳軌亡　月台上留下字條

2米巨蟒躲陽台　網看崩潰：在哪

被家人鎖門外！港男16樓墜落亡

他卡縫隙慘死！屍體困超市冰箱後10年

老闆「不要用眼鏡布擦」他震驚了

101大樓外修LED燈　2人墜樓1死1救出

兒子帶女人回家睡！媽媽氣到腿軟「扯髮痛揍」

國安超買菸可追至老李時代　老馬久安專案也約4000條

最重無期！國安人員走私菸品暴利達507萬

人妻分房睡凍未條　偷帶小王回家口愛

更多

最夯影音

更多

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面