韓國瑜私房節目《謝謝琳來了》揭草衙道美食　「香火鼎盛」不用拜

記者吳奕靖／高雄報導

藝人沈玉琳頻頻南下高雄，不僅跟高雄市長韓國瑜一起錄節目以外，甚至還跟立委孫大千共遊草衙道，同時PK遊戲，韓國瑜還特別介紹遊樂園裡頭的美食，不過礙於錄影以及播出時間的限制關係，所以花絮沒有播出，也沒有特別介紹到草衙道的其他美食。

▲《謝謝琳來了》節目大推草衙道私房菜色 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

為了讓高雄在地美食呈現，網路節目《謝謝琳來了》特派員邵阿咩來到高雄，一起帶大家吃好吃的！在地高雄大胃王美食家邵阿咩大推草衙道的「木盆麵」，這一款麵端上桌的時候，就看到整盆都是滿滿海鮮料，老闆甚至把整隻螃蟹都毫不保留的放進去，同時更有強的「戰斧豬松露飯」整隻豬排烤過後加上獨門醬汁、讓人想整口咬下去、老闆還把松露切片烤過後批在米飯上、讓米飯吸收松露的香味、一口豬排一口松露飯、真的是人家美味啊!

▲《謝謝琳來了》節目大推草衙道私房菜色 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

同時還有一款隱藏版特調飲料，只有在草衙道才喝的到的「香火鼎盛」是用新鮮的火龍果搭配其他蔬果一起打出來的新鮮果汁、據說喝嚕能養顏美容喔！想看更多更多精彩內容不能錯「謝謝琳來了」網路節目。

▲《謝謝琳來了》節目大推草衙道私房菜色 。（圖／記者吳奕靖翻攝）