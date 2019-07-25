「中共代理人」修法尚在找共識　陸委會：最小限縮下守護民主

▲總統蔡英文先前表示要拚修「中共代理人」法案。（圖／記者張一中攝）

記者蔡紹堅／台北報導

總統蔡英文先前指出，要在立法院下個會期努力完成「中共代理人」修法，引起各界爭議。對此，陸委會25日表示，有關修法目前還在「尋求最大共識」的階段，會持續與各界溝通，彙整意見，希望能在對人民活動「最小限縮」的情況下，繼續守護台灣的民主生活方式。

陸委會主委陳明祺指出，目前立法院各黨團有提出各種法案，有的要採取禁止規範的模式，也有倡議要採取登記的制度，相關提案所要規範的代理關係與樣態，有不小差異，內容也有眾多出入，還有立委希望能參考外國立法經驗，另行提出修法草案，所以目前陸委會未有規劃。

▼國民黨團召開「中共代理人修法，獨裁復辟箝制言論」記者會 。（圖／記者楊蕓攝）

陳明祺指出，近期來說，會努力尋求共識，繼續溝通，減少爭議，「我們現在正持續彙整專家學者，與各界意見，同社會大眾進行溝通，尋求最大共識，以期順利推動。」

陳明祺強調，作為新興的民主國家，政府對保障人民自由，保護民主程序有相當強的決心，希望能在對人民活動做最小限縮的狀態下，繼續守護台灣的民主生活方式，當然，這些在權衡之間都需要一定時間。

▼陸委會副主委陳明祺。（圖／記者蔡紹堅攝）