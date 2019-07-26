23家台灣網媒照抄中國官媒「拔蔡」　陸委會：舉證「染紅」有難度

▲陸委會副主委陳明祺。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸國台辦旗下的「中國台灣網」9日發題為「今日蔡當局霸道拔『管』，明年民眾輕鬆拔『蔡』」文章，被23家台灣網路媒體直接轉貼，遭質疑紅色勢力滲透。對此，陸委會副主委陳明祺25日表示，將進行行政、司法調查，但調查身處海外網媒和舉證「合作行為」上，有一定的難度。

據了解，刊登在「中國台灣網」的文章指出，蔡政府不滿具有國民黨籍的管中閔擔任台灣大學校長，因此開始「排除異己」，對於這次「拔管」行動，目的就是要打壓、羞辱國民黨，使其小黨化，從台灣政壇上漸漸淡出。

然而這篇文至少被貼在23家台灣網媒上，不僅標題、內容一致，甚至連許多「繁轉簡」的錯別字都沒修正。據公民記者林雨蒼此前披露，「中國台灣網」是由中國「廈門納網科技股份有限公司」所經營，而23家全文照抄的台灣網媒，其中有15家是由「指動傳播科技有限公司」經營，這間公司的老闆，今年4月22日還去參加在上海舉辦的首屆「海峽兩岸新媒體產業發展研討會」。

▲23家被指染紅台灣網媒。（圖／翻攝公民記者林雨蒼臉書）



至於此案將進行的行政調查的部分，陳明祺25日在例行記者會上指出，將依「兩岸人民關係條例」第33之1條規定，「台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經許可，不得為與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關（構）、團體為任何形式之合作行為」，違者可處新台幣10萬元以上，50萬元以下罰鍰，並可連續處罰。

另一方面，針對司法調查，陳明祺表示，除了《社會秩序維護法》外，主要依據《國安法》第2之1條及第5之1條的規定，「人民不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人為下列行為：發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織，意圖危害國家安全，或社會安定」，違者可處7年以上有期徒刑，得併科5千萬元以上1億元以下罰金。

不過，最後他還是強調，這23家網媒有許多不見得在台灣內部，造成調查上有一定的難度。