美艦航經台海　陸委會批大陸國防白皮書





▲美軍軍艦安提坦號（USS Antietam）。（圖／翻攝自臉書／USS Antietam）

記者蔡紹堅／台北報導

美國軍艦安提坦號（USS Antietam）25日航經台灣海峽，由於適逢大陸發表「國防白皮書」，動機備受關注。對此，陸委會表示，美艦動態國防部有掌握，外交部也定調為國際水域自由航行，陸委會抱相同立場，但中共國防白皮書提到要加強以海上為重點的軍事鬥爭準備，種種作為，影響區域穩定，引起周邊國家及利益攸關者的擔憂。

陸委會副主委陳明祺指出，中共24日發表國防白皮書，內容特別指出，要加強以海上方向為重點的軍事鬥爭準備，中共方面種種軍事作為，令區域相當不穩定，「這是一個重要的國際海域，中共的說法，引起周邊國家及利益攸關者的擔憂，所以我們希望降低緊張關係，維持和平與穩定。」

陳明祺提到，對於中共試圖以戰爭手段，脅迫中華民國台灣屈服的行為表達強烈抗議，「中華民國主權獨立，不是任何一個國家的一部份，台灣人民享有民主自由，不是任何國家可以用武力剝奪的。」

陳明祺還說，中共假借兩岸議題，擴張軍武，揚言對台使用武力，陸委會堅決反對與譴責，白皮書也令中共窮兵黷武，相信「槍桿子裡出政權」的本質顯露無遺，「中共挑釁行為不但衝擊兩岸和平，嚴重違反國際法，及國際關係的原則，更挑戰區域安全秩序，造成周邊國家不安與憂慮。」

陳明祺強調，自從習五條後，解放軍頻繁演習，軍艦在台灣周邊巡航，更滲透台灣社會，脅迫台灣接受已經破產的一國兩制主張，這是造成台灣區域形勢緊張的主因，政府有決心與能力守護台灣的民主制度，堅守台灣2300萬人自由選擇未來的權力。

▼陸委會副主委陳明祺。（圖／記者蔡紹堅攝）