影／長期被「施壓」配合走私？　華航坦承：很難質疑公部門做的決定

記者賴文萱／台北報導

華航涉入總統專機走私菸案，董事長謝世謙下午率領相關主管出面召開記者會對外說明，強調會檢討內控作業，今後不會再發生類似狀況，並會進行調查並懲處失職人員。針對外界質疑是否是被公部門「施壓」配合？華航稱，因為尊重客戶需求，會盡量滿足，且提出要求的是公部門，因此很難質疑公部門的決定，不過談不上是壓迫。

▲華航董事長謝世謙出面說明私菸案，強調會檢討內控作業，未來不會再發生此事。（圖／記者湯興漢攝）

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華航下午公布這次私菸案實際銷售數字，事實上數量高達1萬0009條，董事長謝世謙坦承疏失，確實有針對專機解除數量上限，以方便人員於網路或APP購買，也未善盡告知義務提醒菸品數量限制，強調未來專機銷售將依一般客機作業，會做好管控機制。

▲華航資深副總張揚坦承，很難去質疑公部門做的決定，會盡量滿足客戶需求。（圖／記者湯興漢攝）

外界質疑，華航長年以來的陋習是否是因受到公部門「施壓」？對此，華航資深副總張揚表示，因為提出要求的是公部門，就我們來講很難去質疑公部門的決定，確實就角色上來看，華航是應該守住界線的。

他也提到，來自公部門的需求會盡量滿足，他們是客戶，所以尊重他們的需求，也因為從以前到現在大家都習以為常這樣做，是個特殊任務，因此原來的查核機制是不存在的，但談不上壓迫。不過，他強調，約定俗成不代表對，未來會把專機當成一般飛機處理，不會有這樣的問題。

有媒體問及，如果華航認為從以前就一直這樣做，那這次依循執行的基層同仁為何要被懲處？張揚說，約定俗成不代表對，所以會有處分，但這件事情是內部管理不周延，同仁並不是有意要觸犯法令，站在照顧員工的立場，公司會盡量協助後續，也不會嚴厲懲處基層。

至於相關主管的人事懲處，謝世謙則說，華航內部會組成一個人評會，依照調查內容來做全面檢討，相關人員應該得到什麼樣的行政處分？懲處到哪個層級？都交由人評會來做定奪。