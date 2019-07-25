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影／　走私菸「約定俗成」沒管制數量　華航：不知這麼大量與機邊交貨

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▲▼黃國昌再點名「華航有人涉刑事犯罪」，要求董事長謝世謙下台。（圖／ETtoday新聞雲合成圖）

▲黃國昌再點名「華航有人涉刑事犯罪」，要求董事長謝世謙下台。（圖／ETtoday新聞雲合成圖）

生活中心／台北報導

華航捲入私菸案，神隱將近3天，今（25日）天下午終於在台北分公司舉行記者會對外說明。華航董事長謝世謙承認私菸案是從以前到現在都這樣做，有媒體追問，既然同仁是依循以前做法，為何要懲處？資深副總張揚表示，「我們都不知道有這麼大的量，也不知道有機邊交貨」，在公司角度來講當然是約定俗成，按照以前的規定，但規定隨時間演變是否該提出來重新檢視？從比較嚴格的角度來，做出適當的懲處。

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華航下午4點在華航台北分公司召開記者會，針對總統專機免稅菸品銷售事件做說明，並公布2014年至今的菸品銷售數量。資管處副總盧世銘指出，目前在華航的免稅品銷售的系統大概有兩個，一個是預定系統，另一個是訂購系統，一個負責銷售，一個負責出貨，而目前華航的預定系統裡面，個資與擋案的保存年限大概是5年，所以預購系統大概是從2014年的8月1日起保留到現在，那訂購系統因為在2013年11月有做一個改版，華航從5年的保存期限往回推，所以最多只能回推到2013年的11月。

盧世銘表示，因為交易資料相當敏感，所以這段時間同仁從預購系統與交易系統去做一個相互的勾稽，主要就是希望把資料弄清楚，因為提供資料是要負完全的責任的，有關細部資料都如期提供給檢調單位；至於2014年前的資料，目前從線上系統及測試系統，還有備份，所有環境資料做補查，目前陸續補查中，會盡全力回溯。

▲▼華航高層出面說明私菸案。（圖／記者湯興漢攝）

▲華航高層出面說明私菸案。（圖／記者湯興漢攝）

另外，華航董事長謝世謙承認私菸案是從以前到現在都這樣做，有媒體追問，既然是依循以前做法，也沒管制數量，同仁有什麼錯？為何要懲處？資深副總張揚回應，現在是認定為不合適的行為，如果相關問題在這次之前被提出來討論，公司仍決定這樣做，也許該懲處的是做決定的人，「這件事複雜在於，我們都不知道有這麼大的量，也不知道有機邊交貨」，在公司角度來講當然是約定俗成，按照以前的規定，但規定隨時間演變是否該提出來重新檢視？從比較嚴格的角度來，做出適當的懲處。

張揚指出，就同仁來講可能覺得自己做的是跟以前一樣的事，為何以前可以現在不對，只能說因為社會氛圍及數量龐大，沒辦法再這樣做，確實有檢討空間，才會懲處。他強調，對於誤觸法網的同仁，如果有責任的話，公司會盡全力協助，畢竟這是公司內部管理不周延，而不是同仁有意觸法。他表示，簡單來說，提出要求的是一個公部門，公部門是華航的對口單位，「就我們來說也很難質疑公部門做的決定，但我們應該守住我們的界線。」
 

▲▼華航高層出面說明私菸案。（圖／記者湯興漢攝）

▲華航高層出面說明私菸案。（圖／記者湯興漢攝）

華航涉入總統專機私菸案，遲遲未交檢討報告給交通部，讓交通部長林佳龍震怒，直接要求兼任航發會董事長的政次王國材赴華航了解全案。王國材在24日傍晚跟華航董事長謝世謙以及相關副總、空品部高層進行約3小時會議討論。王國材證實，以目前掌握到的資訊，華航從2014年以來的總統專機，都有這樣類似的行為，現在第一就是要了解過去的沿革是什麼，是一個交辦嗎？時間在2014年以前的狀況又是如何？

王國材要求華航在25日下午5時前，針對私菸一事將所有的疑慮、檢討全都釐清，而謝世謙也答應「細節一定公開透明」，會統一對社會大眾說明；此外，華航將在檢討報告結束後，針對有關單位人員進行懲處考量。在王國材發出通牒後，被媒體問及記者會的時間地點時，華航今天一整個上午仍未確定，一直到下午2點左右才正式發出採訪通知，終於在下午4點召開說明會。

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關鍵字：華航,私菸

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