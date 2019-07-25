只花50元就中千萬！小7開出3張特別獎發票　幸運門市一次看

▲7-ELEVEN本期開出3張千萬大獎。（圖／示意圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

又到了兩個月一次的統一發票開獎時間了！本期開獎的是108年5、6月期發票，千萬特別獎號碼是「46356460」，而二百萬特獎號碼為「56337787」。其中，超商龍頭小7本期共開出3張千萬大獎與3張200萬特獎。

根據小7統計，本期共有3位消費者獲得千萬大獎，分別開出的門市跟消費金額為，一人在新竹縣竹東鎮竹東門市購買50元統一麵包及飲品，一人在新北市永和區邁群門市購買56元飲品，一人在新北市板橋區園林門市花費85元。

而特獎200萬元部分共有3位得獎者，分別是一人在花蓮縣花蓮市名品門市購買45元統一豆漿及綠茶；一人在花蓮縣花蓮市花道門市花費95元；一人在台中市大安區金大安門市花費150元便當。另外雲端發票專屬獎有2位百萬元得主；一人在新竹市東區埔竹門市購買20元綠茶，一人在台南市北區成大門市購買92元涼麵及手卷。

根據財政部資料指出，108年3、4月期統一發票1千萬特別號中獎「03802602」中獎張數共計有18張，還有9張未領，其中花費8元在全聯買報紙、花費30元在Google Play買應用程式（App），就中千萬大獎的民眾，皆尚未領獎。

此外，108年3、4月期統一發票2百萬特獎中獎號碼為「00708299」，中獎張數共計有19張，有7張尚未兌領。財政部提醒，兌獎時間只到9月5日，還沒兌獎的民眾，記得趕快兌獎，千萬別跟財神擦身而過。

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