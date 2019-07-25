限時4個月聯合應援！這108間小7化身《Pokémon GO》補給站、道館

▲Pokémon GO x 7-ELEVEN共同應援。（圖／業者提供）



記者曾婉婷／綜合報導

看準寶可夢熱潮持續延燒，小7於7月26日起與《Pokémon GO》攜手，將進行為期4個月的聯合應援活動，把台北108家門市變身寶可夢道館、補給站，讓玩家可以領取特殊任務、刷道具或加入傳說寶可夢團體戰。

雖然《Pokémon GO》已推出至今滿3年，但熱潮依舊不減，因此小7這次特別與Pokémon GO官方正式授權合作，將台北市中正區和松山區共108間門變身補給站或道館，方便民眾下班後就近在周邊的門市抓寶，預估帶動單店來客成長1～2成。

另外，全家便利商店自7/31起則推出「玩心總動員」全店集點活動，一次集結超夯人氣角色，包含胡迪、巴斯光年、三眼怪、火腿豬、熊抱哥、抱抱龍與新成員叉奇等角色，化身實用的瓷盤、玻璃杯、月亮椅、造型帳篷和浴巾等商品。使用會員點數800點，加價119元至699元即可換購。

其中，抱抱龍造型帳篷不僅可愛又實用，還能當作小朋友的遊戲空間；而月亮椅則以熊抱哥的Q萌大臉當作椅面，能摺疊收納外出露營使用。同時，全家這次也推出玩具總動員週邊商品，像是手機座、發條系列玩具等，一樣吸睛。