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台數科智能電視盒攜手 LINE TV 　創數位匯流新局

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▲▼ 台數科‧哈TV‧哈Net。（圖／翻攝自台數科‧哈TV‧哈Net臉書粉絲專頁）

▲ 台數科‧哈TV‧哈Net。（圖／翻攝自台數科‧哈TV‧哈Net臉書粉絲專頁）

生活中心／綜合報導

看有線電視與看網路電視，不再出現兩難。順應數位匯流，台數科與 LINE TV影音平台獨家合作，觀眾在台數科的智慧電視盒「哈TV+」 也能看到 LINE TV各種節目，收視戶將可擁有大螢幕的追劇享受，這也是LINE TV在亞洲地區首度跟有線電視業者合作。

台數科二十五日舉行「Linking Next」《連結下一個美好》發表會，公布旗下哈ＴＶ＋智能電視盒的創新應用成果展。行政院政務委員唐鳳、文化部常務次長李連權、NCC委員洪貞玲、鄧惟中、LINE全球事業拓展部資深副總裁姜玄玭、LINE 台灣董事總經理陳立人、巧克科技新媒體創辦人暨LINE TV執行長劉于遜等人都出席參加，見證這個數位匯流的里程碑。

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台數科集團董事長廖紫岑表示，網路的衝擊下，很多人都不看好電視產業，認為「電視已死」。但身為經營電視產業二十幾年的業者，她相信，「電視不但不會死，而且它還會越長越聰明越來越善解人意，在數位匯流的時代，成為家庭的新寵兒」。

廖紫岑指出，今年是「九二一大地震」二十週年，集團前身的有線電視系統台，在地震中幾乎摧毀，但一路走到公司上市，成為最純正的本土MSO業者，見證有線電視的興衰。她感嘆隨著行動裝置的出現，每個人躲在自己房間看手機，疏離家人互動「有多久，全家人沒有聚集在客廳看電視、聊天了？」

廖紫岑表示，「哈TV+」智慧電視盒就是帶著「凝聚家庭美好記憶」使命為出發點。為了力抗有線電視收視訂戶衰退，「哈TV+」智能電視盒將網路所有的應用ＡＰＰ下載與影音內容加進有線電視盒，一機搞定電視與網路的大小事，讓「哈TV+」成為家庭智慧核心。她也很高興在找出路的過程中，遇到LINE TV提供優質的影音內容，一起在數位匯流的時代，進入跨螢的新視界。

LINE全球事業拓展部資深副總裁姜玄玭表示，「LINE 從通訊軟體出發，至今全球已成立滿八週年，目前在台月活躍用戶數更已達2100萬，能有這麼高的滲透率，主要是因為LINE堅持『超適地發展』原則，才能在各市場創造出最合適的商業模式。LINE更以『智慧入口』為願景，持續發展多元服務。

姜玄玭說，我們非常重視台灣市場，且認為台灣就是 LINE 的未來藍圖，除了不斷投資具潛力的外部夥伴外，也會運用創新科技，加強影音串流的多樣化，透過跨平台，跨裝置，和跨類別的串連服務，不斷建構更完善的『內容生態圈』。

此次，LINE 為了滿足用戶在不同裝置與場域的內容閱聽需求， 特別以LINE TV 作為首發，攜手擁有全國寬頻網路事業、與有線電視系統業務的台數科集團。大膽突破了過往LINE既有的經營範疇，在亞洲區創下 LINE TV 與有線電視業者結盟的首例。

透過強強聯手，正式讓 LINE TV 從行動跨足到家庭市場，服務更多的用戶。我們也期許未來能激發出更多的創新思維，提供更全面的線上線下整合服務，讓用戶體驗能更盡善盡美。」

LINE台灣董事總經理陳立人表示，「LINE TV透過大數據挑出具潛力的議題，至今已產出11部優質的自製戲劇，包含去年獲得金鐘獎提名的History系列、還有最新剛上映且榮獲文化部最佳電視節目劇本創作獎殊榮的「靈異街11號』等，所有哈TV+用戶可輕鬆透過家中電視觀看LINE TV追劇，也將推出專屬「哈TV+」用戶的獨家活動。」

台數科集團研發長羅文龍也介紹「哈TV+」在「影音、生活、照護」三方面的強大智能，包括「支援全4K高清影音」「遙控器可當語音搜尋，家中的阿公阿嬤或是小孩子，「用講的也會通」，追劇、看卡通，一鍵搞定。除此之外
「還可以上網購物、投票、社群討論」，手機擁有的功能，「哈TV+」 一機網羅。

羅文龍表示，「哈TV+」 是全台首座同時通過「國家通訊傳播委員會」及 Google Android 8.0 雙認證的智能電視盒，具備4K影音播放能力的合法數位電視+OTT電視盒。台數科也是首家將Google快取技術置入台數科機房的業者，上網品質穩定又快速。

呼應「Linking Next」主題，現場展示溫馨的家庭空間，讓來賓體驗「哈TV+」的智能創新功能。「哈TV+」也與瑪帛科技合作，首創長照加值服務，擁有「全台第一金孫電話」，在外的異鄉遊子可以使用瑪帛科技的電視視訊功能，與家鄉長者視訊互動，另外更為長輩量身打造益智節目、健康運動等互動節目。

廖紫岑表示，瑪帛推出的銀髮關懷服務，與台數科收視戶族群息息相關，所以與瑪帛科技合作，並獲得許多長者的認同。廖紫岑說，「哈TV+」提供的服務不斷創新，未來的電視，不只是收看的電視，透過期待能成為未來有線電視智能家庭的心臟，讓電視成為「家庭歡樂中心」，更企盼能成為「家庭守護者」的角色。

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