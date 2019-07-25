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4乾爹包養！辣媽每月零用錢8萬爽出國　她曝秘訣：別跟年輕男約會

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▲▼約會,交往,情侶。（圖／取自Pixabay）

▲儘管薩曼莎與男子約會存有利益關係，她卻相當享受過程。圖為示意圖。（圖／取自Pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

英國倫敦45歲女子薩曼莎（Samantha White）喜歡過著奢華的生活，雖然本身還育有2名孩子，她卻不用擔心生計問題，總共4名「乾爹」會拿錢給她，每月可以獲得1000到2000英鎊（約台幣4到7.8萬元）。近期她受訪時表示，自己藉由包養得到諸多好處，她建議較年長的女人可以試著採取相同的方式來享受生活。

薩曼莎原本來自澳洲珀斯，後來搬到倫敦定居，她2年前加入伴遊網站，總共認識約15名男子，年齡從36到60歲都有，「他們很有錢，有些人是富豪。」她表示，目前與4名乾爹約會，除了每月有零用錢，她也可以免費出國旅遊，「我最難忘的是去巴黎遊玩，沿著塞納河乘船。」

雖然透過包養網站賺錢，薩曼莎仍有一套自己的準則，她只跟單身或離婚的男子約會，20幾歲的她也會拒絕，「這些（年長）男人傾向在金融業、房地產投資領域工作，也可能是企業家，因此我每周通常能拿到300到600英鎊，有時他們還會幫我付房租、帳單，對住在倫敦的我很有幫助。」

薩曼莎自知她45歲，她非常率性表示，「我不會把自己定義為甜心寶貝，我寧願被稱為甜心女士。」她也設定最終目標，希望能在乾爹中找到一段穩定的感情，不過目前她還相當享受包養生活，「我的兒子都成年了，我只想在定下來之前抽出時間找點樂子。」

回憶第一次接觸到包養網站時，薩曼莎坦承她受到強烈吸引，希望在財務方面獲得自由，「我變得很好奇並放手一搏，從此不再回頭。」她開始可以在高級餐廳吃飯，住進五星級飯店，還能拿到現金與禮物，不過，她並未告訴兒子自己從事的職業。

薩曼莎建議，許多離過婚的女性忍受孤獨以及財務上的困難，是時候找回自尊，不妨像她一樣與男子約會。她還認為，男性應該包養年紀較長的女子，這些女人有比較成熟的心態，不會隨便鬧脾氣。

至於外界的評斷，薩曼莎倒是並不在意，「如果人們批判我，完全是他們的問題，不是我的，我在過自己的生活，可以去最美妙的地方，像女王般被對待，我去了一些高級餐廳，那是我自己負擔不起的。」

「我沒有傷害任何人，與別人都無關，這是我的生命。」薩曼莎坦承，自己也試過其他交友軟體，不過結局都很糟糕，還是包養網站最適合她，讓她得以遇見聰明又優雅的男子們。

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關鍵字：包養,乾爹

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