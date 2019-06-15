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每月給50K！她拒絕離婚男包養...遭對方友人嗆：妳條件很好？薪水有5萬？

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▲▼曖昧、搭訕、情侶、逛街。（圖／翻攝pakutaso網站）

▲曖昧期同時也是雙方互相觀察的時候。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／綜合報導

以為用錢好辦事？一位女網友抱怨一名追求過她的離婚男，對方不但態度超輕浮，還四處抱怨她很難追，「每個月給5萬還不要」，甚至還有對方朋友暗諷她「給臉不要臉」，讓她氣炸表示「我有手有腳，不需要靠男人包養！」直接和對方斷絕聯繫。

一名女網友今日在臉書「戀愛公社」有感而發，她表示之前有個小她3歲的男子頻頻追求她，不過相處下來，她發現雙方並沒有什麼共同話題，對男方也沒興趣；加上對方很自大，明明還沒交往就成天「老婆、寶貝」的稱呼她，讓她相當反感。

請繼續往下閱讀...

原po透露，這位仁兄帶她去見朋友時，還直接向他們抱怨「這豬頭很難追」、「一個月要給她5萬她竟然不要！」讓她很傻眼。更無言的是，還有男方的朋友嗆她說「妳條件很好？妳一個薪水有超過5萬？而且妳跟xx在一起，他不會讓妳吃虧。」讓她直呼「我有手有腳，有工作能力，不需要靠任何男人來包養。」

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣。（示意圖／本報資料照）

▲男方以為錢可以讓女朋友輕鬆到手，殊不知踩到原po地雷。（示意圖／本報資料照）

原po表示，自己的外型並非出眾、不是正妹，但她還是保有自己的原則；她也認為，很多男人整天哭訴自己單身很可憐、女生很難追，應該要回頭想想自己是否踩了別人的底線，或是踐踏別人的真心。

原po還貼出兩人的對話記錄，明明還沒在一起，對方卻已經想到發生關係的部分，還說自己不會不負責、不是玩玩的。女當事人也提到，其實對方已經結婚又離婚了3次，可見在感情方面的問題應該不小。

對此，網友們都表示「他活該單身」、「討厭輕浮、或嘴巴佔人便宜的男人」、「還沒交往就想到發生關係」、「這種人誰跟他一起誰倒楣」、「看他這樣再花10年也沒用吧」、「滿佩服妳願意試著和他相處， 也幸好妳有趕緊切斷」、「單方面叫老婆蠻傻眼的」。

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關鍵字：包養,戀愛公社,單身

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