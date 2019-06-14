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18歲女大生擁7乾爹「每月進帳近200萬」　記者臥底亮麗包養界找真相

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▲▼性侵，裸女，自拍，約炮，賣淫，外拍，小模，裸照，床，嘿咻。（圖／翻攝pixabay網站）

▲ 瓦倫蒂娜會和糖爹發生關係。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

許多人在18歲那年一面適應大學生活，一面靠打工賺取微薄的生活費，而英國女大生瓦倫蒂娜（Valentina）的18歲生活卻一般人要光鮮亮麗得多。她是BBC新節目《糖心寶貝約會秘心》（Secrets of Sugar Baby Dating）的主角，每個月可以從7名「糖爹」（Sugar daddy）手中得到高達幾千英鎊的零用錢，且其中有人已經超過40歲。

瓦倫蒂娜提到，一般的「糖心寶貝」（sugar baby）每個月可以從乾爹身上獲得約3000英鎊（約12萬新台幣）的收入；而擁有7名乾爹的她每個月就可以賺進高達4.9萬英鎊（約195萬新台幣）。

除了金錢以外，在學校主修時尚的瓦倫蒂娜衣櫃裡也塞滿名牌，其中最貴的就是他的糖爹中較年長的幾位送給她的禮物，有時會穿著要價超過千元美金（約3.1萬新台幣）的訂製禮服出席晚餐約會和雞尾酒會。

瓦倫蒂娜說明，「當我看到喜歡的東西，我會向他做手勢。我會拍拍他的肩膀，和他眼神交流，一舉一動都會被視為調情。我會讓他把購物和性聯想在一起，因為男人是遵從性本能的生物。」

這些奢侈品當然不是免費的。瓦倫蒂娜坦言，會和糖爹發生關係，但那些男人很會找樂子，有時會玩角色扮演，滿足他們對「女學生」的幻想。而瓦倫蒂娜表示，她很享受這樣打扮，「我當然想和他們上床。就像其他任何關係一樣，我想撕掉他們的衣服。我也很享受，這很有趣，我會表現得像個女學生。」

▲約會,男女,情侶,甜蜜,浪漫。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 瓦倫蒂娜堅持，她並非性工作者。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

撇開性關係和金錢、禮物等不談，瓦倫蒂娜認為，她的感情生活就和其他任何人一樣。她堅稱，糖心寶貝的身分與性工作者不同。

瓦倫蒂娜喜歡年長的男人，幾個糖爹的年齡甚至超過她的2倍，「我永遠無法和同年齡層的男孩對話，他們的想法跟我不一樣。」她最喜歡的一個乾爹現年47歲，希望可以在對方退休後嫁給他，儘管他們一個月只會見面3至4次。

事實上，瓦倫蒂娜也很清楚，男人喜歡的是她的「年輕」。她說明，「他們不想要一個會找他們抱怨問題、抱怨生活壓力的女人，而是想要可以為生活注入年輕活力的女孩。」

讓瓦倫蒂娜成為糖心寶貝的一部份誘因是，她希望乾爹的財富有朝一日能幫助她創立自己的品牌，讓她在財務上變得獨立。

除了7個乾爹這份固定收入以外，她也會與其他男人約會，以次數為單位計價，一起吃晚餐、喝酒後就結束。她說明，「我會收一筆約會費。這是要收費的，因為我也付出努力、為他打扮得漂漂亮亮的。如果我喜歡他，而且我們處得很好，也許他會成為潛在的糖爹。」

▲▼ 度假,女郎,比基尼,遊泳池（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 奢侈、亮麗的生活方式對許多學生來說充滿吸引力。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

儘管備受爭議，但從瓦倫蒂娜的故事便可以輕易理解糖心寶貝的生活吸引青少年的原因，因為他們可以從糖爹身上輕鬆賺錢，不用苦揹學貸、同時打好幾份工。

瓦倫蒂娜的糖爹大多是在美國交友網站「SA甜蜜定製」（Seeking Arrangement）上認識的。SA甜蜜定製在全球擁有超過千萬名會員，協助糖心寶貝和追求奢華的年輕人結識成功且富有的乾爹；聲稱提供「互惠關係」，讓雙方都能清楚表達對伴侶的期待。

此外，該網站打著「每月平均進帳2900英鎊」的口號吸引手頭緊的學生，聲稱他們可以「避開學貸，許自己一個更好的未來」；擁有大學電子信箱的人還可免費取得高級會員資格。

一名學生向節目記者蒂芬妮（Tiffany Sweeney）坦承，這很誘人。她指出，糖心寶貝和乾爹的約會在學生之間越來流行，部分原因是他們在社群媒體看到糖心寶貝光鮮亮麗的生活方式，因而心生嚮往。但親自臥底體驗包養生活的蒂芬妮也發現，許多乾爹會巧妙的避開該網站設下的限制並欺騙、勾引年輕女孩。

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關鍵字：糖心寶貝,糖爹,乾爹

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