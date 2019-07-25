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離職耍廢4月！老房東看不下熱心介紹工作　她淚曝「不求職苦衷」

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▲▼上班族,中年,退休,失業,下雨,工作。（圖／pakutaso免費圖庫）

▲大家看待長期待業的人時，心裡不免產生自己的想法。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者張嘉晏／綜合報導

「出社會之後就應該工作直到退休」似乎是某些人心中的傳統想法，只要一離職休息，旁人就不免為當事人擔心找不到下份工作、只會在家耍廢吃老本。一名女網友就因為身體狀況不好，決定離職休息一陣子，但是房東卻疑似替她著急，誤以為她找不到工作，讓她感嘆好像許多人都對待業者觀感不佳。

「大家是否都對待業的人觀感不好？」一名女網友在PTT女版上發文，她表示自己距離上一份工作已經離職休息4個多月了，打算繼續休息半年再開始找新工作，存款大概也還能再撐1年3個月左右，因此沒有很急。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，她之所以會想休息這麼久，是因為上一份工作做得很辛苦，感冒了好幾個月都沒有痊癒，生理期也失調，血流了1個多月都沒停，甚至爬一小段樓梯就會頭暈，狀況極差；然而這些症狀都在她離職後不藥而癒，她才因此想多休息、把身體養好。

▲▼思考,想,休息,放空,發呆。（圖／免費圖庫pixabay）

▲原PO只想好好休息養身體。示意圖，非本文當事人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

沒想到住在一樓的老房東，沒事就整天和鄰居串門子，對於她的作息似乎瞭若指掌，還以為她找不到工作，就主動幫她介紹工作，讓她心裡有點介意，「明明每個月房租都準時全額繳清，我只是想好好休息在家耍廢啊！我也自己養自己又沒靠誰吃軟飯，大家是否都對待業的人觀感不好啊？」

對此有網友無奈認為社會大眾就是這樣，「老一輩的人很容易看不起待業沒事做的人」、「帶職面試跟待業面試，面試感受也很明顯」、「以前租房子，有遇過一樓鄰居跟我們講房客待業的八卦」、「不過很多人真的對待業跟自由業者觀感不佳」。

不過也有人認為房東只是好意，不需要太敏感，「跟房東說你要休息一陣子就好」、「不然妳就跟他講清楚嘛」、「說不定他親友很缺人工作，問一下而已」、「預繳1年3個月房租打臉房東XD」、「他熱情而已啦」。

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關鍵字：待業,失業,PTT,求職,房東

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