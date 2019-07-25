氣領不出錢！獵裝男單手扛M16掃射提款機3分鐘　倒車逃還連撞兩車

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

泰國加拉信府（Changwat Kalasin）一名穿著像是要去打獵的男子，因為領不出錢，一氣之下竟然扛著M16突擊步槍跑回去，朝提款機掃射「復仇」，隨後騎車逃離現場，但最後還是被當地警方逮捕。

在網路上公開的監視器畫面片段中，只見穿著迷彩外套、卡其短褲、頭戴帽子的男子快步走向自己的機車，接著稍微彎腰拿出一個橘色的袋子，拆開之後裡面竟然裝有一把M16突擊步槍，他順手把袋子丟回機車，單手扛著步槍走到鏡頭左側，並在鏡頭外開槍猛轟提款機。

▲泰國媒體報導這起事件。（圖／翻攝自推特／@newsthaich8）

男子開槍洩憤之後，又從容走回機車旁邊，將步槍裝回橘色袋子裡，或許是急著想逃，他在倒車時還撞上停在後方的另外兩輛機車，花了1分多鐘才總算把機車移出停車場，隨即催足油門離開。這段過程中旁邊一直都有圍觀民眾，但礙於男子手上有槍，大家根本不敢上前制止。

綜合泰國媒體報導，加拉信府警方表示，這起事件發生在本月24日上午8時許，犯案過程大約只花了3分鐘，警方透過監視器畫面追查，很快就循線逮到開槍男子。

男子落網後坦言，自己是因為在提款機領不出錢，試了好幾次還是失敗，才會情緒失控持槍狂射。由於警方在男子的家中找到些許酒瓶、藥物，是否為喝醉酒鬧事或其他原因，仍還有待進一步調查。

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