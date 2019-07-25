美國會將很快收到「售台F-16V 」通知！眾議員挺：大力支持

▲F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）



記者錢玉紘／綜合報導



美國聯邦眾議院外交委員會共和黨籍首席議員麥考爾（Michael McCaul）24日在「外交家」雜誌（The Diplomat）投書指出，國會很快就會收到行政部門出售F-16V戰機給台灣的正式通知，到時候他會大力支持。他也表示，若中國試圖挑戰台灣「民主燈塔」的地位，美方不會袖手旁觀。

麥考爾在「外交家」的投書以「別惹到台灣」（Don’t Mess With Taiwan）為題，內容提到，台灣是美國盟友，並面臨來自中共最直接的威脅，「但他們不會獨自面對，眾院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）與我，以及一些共和黨員們，將會批准對台灣，價值約22億美元的軍售案，並傳遞給中國一個明確訊息：『不要招惹台灣』」。



麥考爾提到，國會在7月8日已經獲得川普總統的欲對台軍售的正式通知，隔日將批准2項「對外軍事銷售」（Foreign Military Sales），分別為M1A2T艾布蘭戰車（ Abrams tank），以及可攜式刺針防空飛彈與相關設備與支援。

▲F-16V戰機準備降落彰化戰備道。（圖／記者呂佳賢攝）



文中提到，中共解放軍軍力有超過200萬人，台灣則是大約27.5萬，為了要縮短這個差距，美國以美軍、盟友以及其他世界夥伴所用的相同裝備支援台灣。台灣的防衛裝備不應該比任何可能的對手還要低，他預計國會很快就會收到行政部門同意出售F-16V戰機給台灣的通知，到時候他將會強力支持。

麥考爾表示，令中國感到懊惱的問題是，在本月，恩格爾主席與他率領了由兩黨議員的代表團，並與過境紐約的蔡英文總統會面，彼此就雙方關係的積極未來，以及加強合作，確保區域和平、穩定印太地區發展等議題，交換了意見。他認為，美國與台灣應該要開始進行貿易談判，解決長期存在的市場准入問題，使雙方關係更加互利。

最後，麥考爾提到，台灣的民主是對中共最大的威脅，因為在專制主義的陰影下，證明了還有更好的方式可選，當中國試圖挑戰台灣熱愛自由人民的決心，以及台灣尊重人權與法治的民主燈塔地位時，美國人民不會袖手旁觀，對台灣的承諾永遠不會成為和中國討論的議題。