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約妹子喝酒「尋歡」！2人high整夜...她隔天「胯下風」裸死

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▲▼臥室,床,棉被,凌亂,死亡,性愛。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女子胯下風猝死。（圖／達志／示意圖，下同）

實習記者賴韻如／綜合報導

泰國近日發生一起「胯下風」死亡案件！名為乃艾的男子於23日約了一名女子到酒店開房間，2人開心喝完啤酒後，便翻雲覆雨一整晚，怎料隔天早上醒來，乃艾發現躺在隔壁的女子竟沒有了呼吸心跳，已變成一具冰冷的屍體，於是趕緊報警。

據《中國報》報導，泰國暖武里府直轄縣警方24日接獲報案稱，指一名36歲的女性在酒店內猝死，警方隨後到場發現乃艾驚魂未定地站在原地。經初步調查，乃艾於23日晚間帶著女子到當地一間知名酒店開房間狂歡，2人連喝了幾瓶啤酒後便開始「激戰」整晚，直到精疲力盡地睡去。沒想到隔天早上接近退房時間時，乃艾試圖叫醒該名女子，卻怎麼叫都叫不醒，才發現她原來早已斷氣。

據警方推測，該女子疑似是在性行為過程中太過激烈，導致「胯下風」猝死，目前已將屍體送檢確定女子死因，再依法處理。

▲性愛。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲性猝死男女比為8比2。（圖／免費圖庫「pakutaso」）

報導指出，無論是男性或是女性都有可能在性行為中發生猝死情況，男性稱為「馬上風」，女性稱為「胯下風」，而男女比則是8比2。任何在性行為中太過於興奮，隨後引發的發生的腦中風、心肌梗塞或是心跳停止等，都稱為馬上風或胯下風，醫學名稱為「性猝死」。

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關鍵字：泰國,胯下風,馬上風,東南亞要聞

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