強生正式就任英國首相「強調必脫歐」！英鎊上漲、倫敦股市收黑

▲英國首相強生見女王，並正式就職。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

英國前外相強生（Boris Johnson）24日正式就職，成為新任首相，他再次強調10月31日必脫歐的決心，同時解僱了大批梅伊（Theresa May）時期的內閣成員，人事大搬風。由於強生上任，英鎊當天價位上揚，倫敦股市則是收黑。



強生23日贏得保守黨黨魁選舉，並於24日下午受邀前往白金漢宮與英國女王見面，正式成為新任英國首相。隨後他在唐寧街10號外發表談話，他先是感謝前首相梅伊的貢獻，但同時也譴責梅伊的「悲觀主義」以及太多人無意義的批評導致脫歐失敗，「那些懷疑者以及唱衰者，將會再一次證明自己錯了。」強生也再次強調，英國一定會在10月31日脫歐，沒有「如果」或「但是」。



強生上任後，英國國會的人事版圖也大幅度改變，在黨魁之爭與他抗衡到最後的杭特（Jeremy Hunt）辭去其外相的位子，並表示他拒絕了另一個在內閣中的職位，但接下來會全力支持強生，前脫歐大臣藍韜文（Dominic Raab）將接任外交大臣的位子。除此之外，強生解雇超過一半以上的梅伊內閣成員，也在議會中替自己的弟弟安排了職位。

▲強生在唐寧街10號外發表談話。（圖／路透）

強生的作風爭議不斷，評論家封他及其領導的政府為「1980年代以來最右翼」，蘇格蘭民族黨主席韋錫德（Pete Wishart）指出，「強生的惡夢保守黨正在組成柴契爾之後最糟糕的政府，全都是極端的脫歐主義者，以及狂熱的右翼分子，想把我們帶回過去的時代」。



由於強生強硬的脫歐宣言，帶動24日英鎊兌歐元和美元價位都上揚，分別來到1英鎊兌1.2496美以及89.18便士兌1歐元。但是倫敦股市收黑，金融時報百種股價指數（FTSE 100）終場下跌0.7%，收在7501.46點。

巴黎股市CAC 40指數下跌0.2%，收在5605.87點；法蘭克福股市DAX 30指數上漲0.3%，收在12522.89點。