韓國瑜夜宿茂林早起作美食　媒體問副手...他笑回「想到陳其邁」



▲韓國瑜聆聽如何製作吉拿富。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜第八站夜宿地點來到茂林，24日晚間參加選手之夜還族人開座談會，一直到11點左右才結束，25日上午7點就起床製作原住民傳統美食，看得出韓國瑜臉上還有些疲態，不過他還是開心的分享早餐給記者們；有媒體問他搭配料理時有想到副手要搭誰嗎？韓國瑜笑說，「你每次一講我就想到陳其邁了。」

▲韓國瑜開心與記者分享美食。（圖／記者洪靖宜攝）

韓國瑜24日夜宿茂林，睡沒幾個小時後，25日一早7點多在魯凱族族人帶領下，手作原住民美食「吉拿富」，但昨晚的座談會時間拉長，讓韓國瑜體力有些吃不消，一早面露疲態，不過他還是開心的和記者們分享美食，接著就有媒體問他搭配料理時有想到副手要搭誰嗎？韓國瑜則笑說「你每次一講我就想到陳其邁了」，他接著說「要專心吃東西，不要東想西想」。

▲健行紫斑蝶園區。（圖／記者洪靖宜攝）

接著一群人步行到紫斑蝶園區欣賞山景，韓國瑜提到，茂林空氣品質好、食物新鮮、人熱情，但可惜宣傳不夠，跟區長議員建議，要把優點發揚出去，像是將原住民食物、文創、藝術拉出去到市區，讓觀光客吃得到玩得到，雙管齊下對茂林觀光有大幫助。