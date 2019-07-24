　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

自閉兒地鐵上焦躁嘶吼！暖男警撕警徽安撫　還邀他一起當警察

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 暖男警察多明尼克牽著患有自閉症的安德魯，陪伴他回家 。（圖／翻攝Taylor Pomilla臉書）

▲ 暖男警察多明尼克牽著患有自閉症的安德魯，陪伴他回家 。（圖／翻攝Taylor Pomilla臉書）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國華盛頓單親媽媽泰勒（Taylor Pomilla）日前從學校接送4歲的兒子安德魯（Andrew Pomilla）回家，不過就在2人搭乘地鐵時，患有自閉症的安德魯去突然開始在車向內奔跑、喊叫。就在情況失控之際，27歲警察多明尼克（Dominic Case）及時出現，不但馬上就安撫好哭鬧的安德魯，還一路互送母子倆回家，讓泰勒感動的在臉書發文，也吸引不少網友大讚「這個警察真是個超級暖男！」

據《華盛頓郵報》報導，泰勒在文中提到，當天她與安德魯搭上地鐵後，安德魯開始便開始在車廂內奔跑。由於當時剛好是尖峰時段，為了不帶給其它乘客困擾，她花了20分鐘、用盡各種方法，想要讓兒子坐在位子上。沒想到安德魯卻突然變得焦躁不安，開始發脾氣，在地上滾動、尖叫、把鞋子甩掉，甚至朝她一陣亂踢、亂打還扯她的頭髮。

「車廂上的人幾乎都在瞪我們。」泰勒說道，「大多數人一定都認為我是個寵壞孩子的失職母親，所以我只好拼命向他們解釋，『我的兒子有自閉症！實在很不好意思！』但同時安德魯的情況變得越來越糟，所以我們只好提前一站下車。」

泰勒本來以為，帶著兒子離開車廂後，他的情緒就會逐漸穩定下來，然而事情卻變得更加糟糕，安德魯繼續躺在車站地板上滾來滾去，衣服上沾滿汙漬，讓她不知該如何是好。

15分鐘過去，這時有5年工作經驗的地鐵員警多明尼克注意到了2人的狀況，走向他們，並蹲在安德魯面前，開始和他聊天，還向他展示警察配備。受到裝備的吸引，很快的，安德魯就不再哭泣。

▲泰勒與4歲兒子安德魯 。（圖／翻攝Taylor Pomilla臉書）

多明尼克接著撕下他背心上的警徽，把他交給安德魯，並問他，「你能不能幫我，一起在列車上擔任警察呢？」安德魯回答他「好」之後，便牽住多明尼克的手，一起走上電扶梯準備搭車。

多明尼克就這樣一直陪著母子倆，護送他們直到目的地才離開。道別前，泰勒一邊道謝一邊把警徽回給多明尼克，不過多明尼克卻執意讓安德魯繼續留著，這讓泰勒感到相當窩心。


▲ 泰勒拍下安德魯牽著多明尼克得溫馨背影 。（圖／翻攝Taylor Pomilla臉書）

泰勒在文末也補充，儘管這段插曲讓她筋疲力盡，但自己也非常幸運，「我真的相當感謝多明尼克，他大可不必做這麼多，這不是他的工作範圍，多虧他無窮無盡的善意，讓安德魯度過了美好的一天。」

多明尼克也回應，他在受訓期間得知，自閉兒並不喜歡被人觸碰，所以當安德魯主動牽他的手時，他覺得十分榮幸，「我自己本身剛好也有個4歲大的兒子，很慶幸事情最後能圓滿落幕，安德魯在道別時看起來也很開心。」

ET快訊
NCC再罰中天新聞160萬！開鍘5電視台8新聞違規一次看
午後雨彈範圍擴大！北北基16縣市「大雨特報」　防雷擊強陣風
暑假不想打工　台中16歲少女拿西瓜刀追砍2刀..媽媽滿身血求
國安局抓內鬼！1500人填私菸「自檢表」　現金、轉帳一併查

關鍵字：安德魯,Andrew Pomilla,警察,Dominic Case,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

史上最貴！　NIKE超稀有神鞋「月亮鞋」以1360萬售出

英國新首相強生接棒！　傳「第一女友」追愛下周搬入唐寧街

10歲男童遭狠父禁錮恐怖屋！　鐵鍊銬脖...飢餓逃超市瘋狂大吃

18歲少年從小美國出生…官員堅稱「身分假的」　拘留他1個月

自閉兒地鐵上焦躁嘶吼！暖男警撕警徽安撫　還邀他一起當警察

聽證會前夕　FBI局長：俄國決心干預2020總統大選

維護LGBT權益、力挺政治犯…俄運動家遭刺殺亡　友：收到「具名」死亡威脅

穆勒調查通俄聽證會今晚8點半登場　電視全美全程直播

巴基斯坦總理喊話結束阿富汗戰爭　塔利班48小時內將釋放2人質

古巴「謎樣聲波」致腦部變異　美外交官：一直聽到尖叫聲

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

李昇基1秒前奏猜TWICE《TT》　陸星材一起萌跳「I'm like TT」

姐姐生理期半夜痛醒找藥吃　貼心柴叼「馬麻錢包」幫止痛

連三期高分選手唱跳「大走音」　慘淪超低評級爆哭：沒唱這麼爛過

Sunnee示範唱跳「可愛風」　全場一聽傻眼！孟美岐場邊笑開懷

BMW廟口對決！M4直撞甩尾M3 2車「爆炸式」噴飛...千萬瞬成廢鐵

史上最貴！　NIKE超稀有神鞋「月亮鞋」以1360萬售出

英國新首相強生接棒！　傳「第一女友」追愛下周搬入唐寧街

10歲男童遭狠父禁錮恐怖屋！　鐵鍊銬脖...飢餓逃超市瘋狂大吃

18歲少年從小美國出生…官員堅稱「身分假的」　拘留他1個月

自閉兒地鐵上焦躁嘶吼！暖男警撕警徽安撫　還邀他一起當警察

聽證會前夕　FBI局長：俄國決心干預2020總統大選

維護LGBT權益、力挺政治犯…俄運動家遭刺殺亡　友：收到「具名」死亡威脅

穆勒調查通俄聽證會今晚8點半登場　電視全美全程直播

巴基斯坦總理喊話結束阿富汗戰爭　塔利班48小時內將釋放2人質

古巴「謎樣聲波」致腦部變異　美外交官：一直聽到尖叫聲

陸國防部密切關注香港形勢　吳謙：《駐軍法》有明確規定！

UA前進中職明星賽　打造專屬裝備送上最強祝福

衛武營打造全台獨家「馬戲平台」　馬戲迷能欣賞還能親身體驗！

史上最貴！　NIKE超稀有神鞋「月亮鞋」以1360萬售出

喇牙寶寶爬床上　他萌翻抬頭一看：嚇到跳起來！網發麻曝...媽媽很盡責

正式跟按讚說再見！IG宣佈7國率先「隱藏讚數」只有發文者看得到

滅蚊靠爬樹？韓國瑜早知有專業機具可用「8度狂讚好聰明」

民進黨爛帳推前朝？ 洪孟楷：為何不怪林則徐燒鴉片沒燒菸草

賣房土增稅貴鬆鬆　4條件可改為自用優惠稅率節稅

OL控按摩師猥褻　「連兩日都沒換人」告不成

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

國際熱門新聞

他卡縫隙慘死！屍體困超市冰箱後..

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊..

消失51年！「智慧女神潛艦」地..

3歲童曝前世埋屍處！挖開全嚇傻

百米高空彈跳繩斷　男6秒摔斷脊..

10歲男童打球未返家　老媽開群..

強生接班首相　英網崩潰：快下台

黑白雙狗護1歲嬰「大戰眼鏡蛇」..

男友搭機瞄正妹！悍女抄筆電巴頭

不穩定亂局　CNN：香港已搖搖..

15歲妹坦承睡了老闆！遭正宮剃..

婚禮上伴郎求婚伴娘　新人淪配角

11歲過敏兒吃4塊含奶粉巧克力..

起底青葉真司　住處流湯發臭如鬼..

更多熱門

相關新聞

電動自行車改裝超速　屏東監警聯手稽查開罰

暑假期間，屏東縣墾丁等地區吸引許多遊客前來旅遊，租用電動自行車代步，因不熟悉車輛操作、地形路況、交通規則及部分業者擅自改裝調高電動自行車行駛限速25公里規定，導致交通事故頻傳，屏東縣警察局會同屏東監理站等單位已加強取締措施。

正確解讀F-16戰機採購案 （上篇）

男友賣房送百萬鑽戒　網：醜爆...

路透：臉書擬付50億美元與FTC和解

英媒：強生與川普「髮型像、愛說謊」

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

鐵漢爸嫁女淚崩2次　一張照逼哭3萬人

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

快訊／韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」！

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

龜山島龜首崩塌落石

精子暴增491%！科學：洗冷水澡有7好處

17歲電眼妹裸斃　敢喝敢玩圈子內超有名

沉迷賭博！她「勒頸狂捅196刀」殺死閨蜜

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

黃國昌： 5輛載私菸是總統府的貨車　非國安局

阿Ken鬆口和安心亞關係：可能沒愛過我

爆出軌王瞳！馬俊麟認「婚姻出問題」：是我無知

今午後雷雨熱區曝光　專家揭下波颱風生成旺季

渣狼柔道教練！誘吞國三女學生、5劈女友

妹子急拍肩「妳大便掉了」真相惹笑網

更多

最夯影音

更多

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面