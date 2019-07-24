婦人要求「OO放進去」看清楚：比較舒服　醫師內診崩潰

▲女病患堅持要求內診「心理比較舒服」，醫師無奈。（示意圖／pixabay）

記者何文君／綜合報導

婦科內診一直是女性期待又怕受傷害的事，要突破心防讓醫生「看光光」，需要做些事前的心理建設。婦產科醫師陳保仁分享，當某些婦人「姑娘變老娘」後就變得完全不介意，明明超音波就能檢查的問題，卻堅持要「那根放進來」比較清楚，讓他好崩潰。

陳保仁在《醫師好辣》中分享，許多女性認為到婦產科檢查一定要「內診」，其實不然，很多問題透過超音波檢查就能解決；即使是內診，也分為「視診、觸診、內診」三種，不一定要侵入。而內診最讓大家害怕的就是私密處需用鴨嘴撐開，若是沒有性經驗，也能改用細的鏡子或棉支去採檢，並沒有一般大眾所想那麼可怕。

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▲陳保仁分享婦人堅持要「那根放進來」內診。（圖／翻攝自YouTube，下同）

陳保仁說，有些已當媽媽的婦人就像「姑娘變老娘」，以前什麼都不能碰，現在什麼都可以，自己脫了就上去了，目的只希望醫生能檢查清楚。

不過有時會遇到病患矯枉過正，陳保仁分享，曾有一名30多歲的女病患來求診，主述懷疑肚子裡有腫瘤，沒想到用超音波檢查後，對方竟要求醫生把「那根放進來」，這樣照比較清楚「心理才舒服」；陳保仁聽了超傻眼，趕緊解釋只要超音波看得清楚，就不會硬要進行侵入檢查，病患若在就診時有疑慮，可以當下立刻跟醫生討論，不只會比較心安也能減少醫療糾紛。

▲女病患認為內診檢查較清楚，「心理比較舒服」。