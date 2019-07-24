胎兒肚裡長頭髮！超音波照出「茂密鬃毛」：動態檔還會飄

▲胎兒在肚子裡就開始長頭髮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者何文君／綜合報導

「胎兒在肚子裡就有頭髮了嗎？」不少媽媽都好奇，寶寶的頭髮多寡是否還在肚子裡就被決定。婦產科醫師蘇怡寧23日在臉書分享，寶寶的確在肚子裡就會開始長頭髮，如果用動態檔呈現，還能清楚看到「頭髮在飄」，不過孩子未來的髮量和胎兒時期並無關，一切都由「遺傳」決定。

蘇怡寧說，許多媽媽在產檢時會發問「胎兒有頭髮嗎？」因此PO出超音波照解密！可見照片中有一片「白色鬃毛」飄逸在羊水中，「頭髮就在超音波照片箭頭指的這裡，如果用動態檔你會看到頭髮還會飄呢～」

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▲超音波照出胎兒「秀髮飄逸」。（圖／蘇怡寧醫師授權提供，下同）

蘇怡寧解釋，有些寶寶天生就有一頭濃密秀髮，有些則稀稀疏疏或根本沒有，之後頭髮的多少、會變成什麼顏色，其實跟出生時無關，也跟出生後要不要把頭髮剃光沒關係，「真相只有一個，就是跟遺傳有關係。」更以自己的兒子為例，出生6個月時還是個小光頭，現在10歲頭髮也是茂密得很，所以爸媽們別太擔心。

網友看了直呼「太神奇」，不少爸媽分享「我怎麼都沒想過要問這個問題」、「原來這是寶寶的頭髮，第一次注意到」、「這太有趣了，是說還沒出生就在擔心頭髮，會不會太早？」、「之前先生還問我：胎兒頭髮多，你會不會感覺肚子癢」、「孩子在肚子時，超音波師就說有沒有看到頭髮在飄，我說我看不懂，果然生出來頭髮多到不行。」

▲蘇怡寧解釋，寶寶未來的髮量與胎兒時期無關。