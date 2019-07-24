蘇貞昌酸別的地方有市長　韓國瑜不服氣：歡迎來高雄我們隨時都在

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

719大雨造成高雄多處地區淹水，高雄市長韓國瑜神隱20小時候，提到自己「沒有喘過一口氣」，後續也砲打中央「只看高雄」，一名韓粉還在蘇貞昌的臉書留言聲援韓國瑜，結果卻被蘇貞昌以「不會啦，別的地方有市長」一句話嗆爆。不過韓國瑜聽到可是相當不服氣，他說「高雄沒有市長嗎？蘇貞昌用獨眼龍在看問題，這隻眼睛怎麼看怎麼不順眼，我這個市長在這邊防治登革熱，我是空氣人嗎？」。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄市長韓國瑜視察登革熱防疫情況。（圖／記者賴君欣攝）

大雨造成高雄多處淹水，高雄長韓國瑜神隱20多小時，一直到20日下午才出面，砲火直指中央「你不管台南、嘉義、屏東（的災情），眼睛只看著高雄市什麼意思？」，引來行政院長蘇貞昌在臉書酸說：「首長要讓人找得到。」卻引起一位韓粉不滿，在蘇貞昌臉書留言批評，「確定只有高雄下雨淹水嗎？別的地方都沒有...你夠扯多少地方淹水到現在還沒退，你一直注意高雄，別的地方都沒人了嗎？」沒想到引來蘇貞昌回嗆，「不會啦，別的地方有市長」。

▲▼蘇貞昌在臉書嗆網友。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

字裡行間相當酸，韓國瑜24日受訪時聽到蘇貞昌這番言論，他不服氣說「高雄沒有市長嗎？」，他批「所以我說蘇貞昌用獨眼龍在看問題，只要看到高雄藍軍執政的，這隻眼睛怎麼看怎麼不順眼，我這個市長在這邊防治登革熱，我是空氣人嗎？」。

韓國瑜再嗆「他講話越來越酸，蘇貞昌越來越不像蘇貞昌，他年輕的時候，好像我感覺不是這樣，當省議員、當屏東縣長的時候，歡迎來高雄看看，我們隨時都在這裡」。