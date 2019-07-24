彰化野狗追車突轉向⋯國中生腳踏車衝撞跌倒　雙膝撕裂傷送醫

記者陳玉／彰化報導

彰化近來頻傳流浪狗咬傷人，24日早上1名陸姓男國中生騎電動車要到學校，行經安溪路上某瓦斯分裝廠前，先發現一隻白色流浪狗正在追車，未料犬隻突然轉向，陸生反應不及直撞犬隻，重心不穩摔倒滑行到馬路旁，造成腰部受創、雙膝撕裂傷，傷口更遭到小碎石侵入，目前待下午開刀進行清創。

▲彰化野狗追車突轉向，陸生反應不及撞上自摔，左膝傷勢遭碎石侵入需開刀清創。（圖／記者陳玉翻攝）

12歲的陸姓男國中生指出，從國小開始就有注意到安溪路上的白色流浪狗，家人也曾多次提醒他外出要小心，今天看見犬隻時心中才剛有警戒，沒想到犬隻突然轉向，想閃也來不及，腳踏車直接撞上，整個人往右倒滑到路旁。

▲醫院目前先替陸生做簡易處理，下午將安排進開刀房進一步清創。（圖／記者陳玉翻攝）



陸生媽媽表示，該流浪白狗是該路段的「追人常客」，雖然沒有要咬人但就是愛追人車，此外還有4、5隻黑狗也在該路段，所以多次提醒兒子要小心，現在「零撲殺政策」真的只能自保，但沒想到還是出事。所幸兒子撞到狗後是往外側倒，不是往路中央倒，希望政府可以正視此問題。

彰化基督教醫院表示，陸生主要傷勢在左膝部，有深2分公分的傷口，因路倒後滑行有路旁小碎石、樹葉等進到傷口，都已經埋進真皮裡面，急診室有初步做簡易處理，今天下午會安排進開刀房做進一步清創，避免二次感染。

▲陸生媽媽說，該路段除大白狗追人外，還有4、5隻黑狗也會追人。（圖／翻攝自韓德生臉書）



彰化市市民代表韓德生接獲陳情後也到場關心，他表示，彰化流浪犬傷人事件層出不窮，難道要有更大的傷亡才能來處理嗎？直批中央零撲殺政策「有起頭但是配套不足」，使得動保人士與一般民眾互相有誤解，加上地方政府未積極面對及處理流浪犬管理，反問政府，難道人民必須用血肉之軀才能反應嗎？要地方政府更有擔當。

彰化縣動物防疫所表示，接獲通報後已有受理，下午將會同彰化清潔隊人員一起到場放置誘捕籠，並詢問當地里長、居民等人意見作為評估，如有立即危險將會全數抓捕。