撞車邂逅美魔女…他起色心「騙進倉庫」強吻壓床：說我帥不帥

▲小美（化名）遭有共同友人的「叔叔」拐入倉庫強制猥褻。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張靖榕／綜合報導

彰化52歲廖姓男子因車未停好而與小美（化名）的車碰撞，和對方加LINE聯絡之後賠償事宜。2天後，廖男使計誘拐小美到一間倉庫，付給她1.6萬元賠償金的同時，表示「想試試什麼是美魔女、能幹的女人」，隨即強吻小美，還把對方壓在床上強摸胸部；小美奮力掙脫後，立刻從其中一扇窗戶縱躍而出，逃離現場。因廖男強制猥褻犯行成立，且未和小美達成和解，因此法院判處他8月徒刑。

判決書指出，2018年2月4日，廖男停車時沒有拉起手剎車，不小心撞到小美的轎車，隨後和對方加LINE聯繫，並約定2天後在共同友人陳董（化名）家交付1.6萬元賠償費。同年2月6日下午，小美抵達陳董家外，發現陳董人不在，卻聽到一旁倉庫廖男的呼叫，便走入倉庫內。

廖男雖然依約交付面額1.6萬元的支票給小美，但過程中一直發牢騷抱怨小美把車禍的事情傳出去，逼得小美只能拿出原先準備好的啤酒敬酒。此時廖男把倉庫窗戶關上，對小美說出「很想試試什麼是美魔女、能幹的女人」，隨即強吻小美，將她壓制在床上，還伸手進去強撫胸部；小美掙脫後跳出窗戶奔逃，回到家被媽媽發現有異狀，才透露差點遭到性侵。

小美在法庭上指出，當天以為是約在陳董家，才會想說帶啤酒去，3人可以一起喝酒，後來在倉庫被臭罵後才決定拿出啤酒賠不是，沒想到就被廖男強吻，還聽到對方問「為什麼嘴巴不張開，眼睛也不張開」、「我帥不帥」等語，下體也差點被摸，最後是因強烈抵抗才讓對方作罷。廖男矢口否認犯行，只是2人坐在床上共喝一瓶啤酒而已。

法官在2人聯絡紀錄裡發現證據，小美曾傳訊息痛罵「叔叔你真的過分了」、「真的不能原諒」、「你怎麼可以這樣」、「你一定要搞到身敗名裂嗎？你不做人我還要做人」等，廖男則是回應「你在買（應該是選錯字，賣）身嗎」？加上警方檢驗報告顯示廖男身上有小美的DNA，因此法官判定被告證詞不足採信，決定判處8月徒刑。