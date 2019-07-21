　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

彰化10天連4場「送肉粽」！公園廁所後上吊…和美7/24送煞3小時

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼彰化10天連4場「送肉粽」！公園廁所後上吊…和美7/24送煞3小時。（圖／翻攝和美小鎮、鎮平子龍宮臉書）

▲公園廁所後上吊…子龍宮太子爺派兵將安營鎮守。（示意圖／翻攝「鎮平子龍宮」臉書）

記者許力方／綜合報導

彰化沿海地區盛行「送肉粽」傳統喪葬習俗，近10天內竟一連舉辦4場儀式。繼16日一夜2場分別在永靖鄉、溪湖鎮，地點越來越往內陸走，3天後在員林市又有1場，如今和美鎮糖友里也傳出有人在麗池公園廁所後的樹上上吊輕生，將於24日深夜送煞。隨著時間越來越接近鬼門開，當地民眾發毛「怎麼又在送」！

糖友里辦公處18日公告送煞事宜，指出和美子龍宮太子爺已經於13日傍晚派兵將安營五峰鎮守麗池公園，喪家將於24日深夜10時舉辦送肉粽儀式，當天由糖聖宮天上聖母坐鎮，中寮池王公池府王爺、太子元帥坐鎮，和王爺、元帥乩身一同送煞，當天黃法師將會貼符令，並在路口設置青竹符及法器送煞。

▲▼彰化10天連4場「送肉粽」！公園廁所後上吊…和美7/24送煞3小時。（圖／翻攝和美小鎮、鎮平子龍宮臉書）

▲▼彰化10天連4場「送肉粽」！公園廁所後上吊…和美7/24送煞3小時。（圖／翻攝和美小鎮、鎮平子龍宮臉書）

▲彰化10天連4場「送肉粽」！和美7/24送煞3小時。（圖／翻攝「和美小鎮」臉書、谷歌地圖）

▲員林市山腳路今晚送肉粽。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

▲送肉粽習俗往內陸發展，員林市19日曾舉辦送肉粽。（圖／翻攝「彰化大小事」臉書）

里長公告在彰化和美、伸港等社團流傳，提醒附近住戶24日深夜10時以後避免外出，儀式將於25日凌晨1時後完成結束，不過目前仍未有確切路線圖，引發當地人緊張。有網友聲稱，日前曾聽說有人在公園廁所後的樹上上吊輕生，雖然公園日夜都有很多人，但很少有人經過該處。

附近住戶表示，上周招魂時在現場，基於糖友里住戶密集，避免不必要麻煩，讓法事能順利完成，喪家採取低調處理，該做的事情當天就會完成儀式，希望大家體諒。一名媽媽擔心地說「因住在公園隔壁，自從知道有點害怕（送煞）這天到來」、「不知道就算了，知道還是恐懼萬分，以後不敢帶小朋友去公園了」。

事實上，這已經是彰化近10日第4場送肉粽，上一場地點位在內陸員林，19日當天下午3時許附近還發生嚴重車禍，35噸的大型聯結車司機疑似疲勞駕駛，失控偏離車道、衝撞路旁，造成電桿倒塌，附近約500戶停電，巧合的是晚上此路正要舉行送肉粽儀式，恰逢鬼月將至，詭譎的氣氛當地人都避而不談。

▼居民聽聞公園廁所後有人上吊嚇壞…7/24喪家將送煞3小時「生人迴避」！（圖／翻攝「和美小鎮」臉書）

▲▼彰化10天連4場「送肉粽」！公園廁所後上吊…和美7/24送煞3小時。（圖／翻攝和美小鎮、鎮平子龍宮臉書）

傳統的「送肉粽」習俗，最早期時盛行於彰化鹿港等沿海地區，又稱「送煞」、「喫麵線」，迄今已有百年歷史。

早年相傳，死者如果是自縊、上吊身亡，死後積累的怨氣太重，陰魂會徘徊在陽世尋找下一個替死鬼，因此當地廟宇必須舉行法會消除死者煞氣，鋸下其上吊的橫梁、樹枝，並將繩索送到海邊燒掉，藉由廣闊無量的大海祛煞。

一般而言，「送肉粽」儀式大多選在夜深人靜時舉行，每當「肉粽」準備出海，當地鄰近的學校、補習班就會提早下課，夜校也會停課，附近也會張貼公告，提醒民眾迴避儀式隊伍。

倘若民眾來不及閃避，也可以側身面向民宅迴避，心中默念阿彌陀佛、地藏等等佛號，眼神避免直視；若是已經正面遇上隊伍時，就得要跟完全程，象徵送死者一程，回家前再去廟宇求取香火護身即可。

▼法師淨身畫臉扮「鬼王」鍾馗送肉粽，火燒上吊繩索驅亡靈。（資料照／記者陳以昇攝）

▲▼法師淨身畫臉扮鬼王鍾馗，作法唸咒祭煞「送肉粽」，火燒上吊繩索驅亡靈。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼新竹送肉粽，送煞現場曝光。（圖／記者陳以昇攝）

ET快訊
北捷垃圾桶當小便斗！家長抱女兒月台放尿　旅客回頭看傻眼
電影院4怪事毛炸！客人怒「坐在那是怎樣」　售票員尷尬回...

關鍵字：彰化,送肉粽,送煞,和美,糖友里

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

詭譎！聯結車失控撞電桿攔腰倒停電　正巧晚上要送肉粽　

彰化今晚2場「送肉粽：永靖及溪湖」　民眾請迴避改道

彰化10天連4場「送肉粽」！公園廁所後上吊…和美7/24送煞3小時

綠營傳蔡邁配？2020流行市長選總統　鄭文燦台上突說：我沒有要選！

「花蓮好事集」成立實體店舖　提供友善小農自產自銷平台

創2岸3地原創漫畫最長紀錄　敖幼祥40週年限量郵摺開放訂購

女子袋棍球代表隊將遠征加拿大　17成員有14名來自台東

40歲翻轉人生青農呂昆翰　智慧化水耕生產「汲鮮」蔬菜

觀世音菩薩成道紀念日　侯友宜致贈板橋接雲寺「慈雲法雨」匾額

觀世音菩薩得道紀念日　新北副市長謝政達汐止北峰寺參拜祈福

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

到世界最貴國家「瑞士」玩一周！ 兩人花17萬體驗神級住宿+美景

鄧紫棋改編《差不多先生》嗨翻！　熱狗大讚：那股狠勁就是說唱歌手的范

楊紫一見李現「無尾熊抱轉圈圈」　 甜蜜告白：只要你喜歡我都可以

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

「用閃亮的歌聲開始現場演唱！」 他爆笑重現真珠美人魚經典神曲

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

包商忘設警示！少男撞抽水管慘死　單親爸掩面痛哭：我只有這個兒子

彰化10天連4場「送肉粽」！公園廁所後上吊…和美7/24送煞3小時

綠營傳蔡邁配？2020流行市長選總統　鄭文燦台上突說：我沒有要選！

「花蓮好事集」成立實體店舖　提供友善小農自產自銷平台

創2岸3地原創漫畫最長紀錄　敖幼祥40週年限量郵摺開放訂購

女子袋棍球代表隊將遠征加拿大　17成員有14名來自台東

40歲翻轉人生青農呂昆翰　智慧化水耕生產「汲鮮」蔬菜

觀世音菩薩成道紀念日　侯友宜致贈板橋接雲寺「慈雲法雨」匾額

觀世音菩薩得道紀念日　新北副市長謝政達汐止北峰寺參拜祈福

夜間巡守騎乘電動機車不擾民　桃園致力推動低碳綠色運具

前4個月有3萬元生活津貼補助　桃園第五屆青農結業

泫雅辣穿迷你熱褲　渾圓蜜桃臀消失…網驚：屁股垮了！

女歌手海中拍MV突然下沉！　工作人員來救「一踩滅頂」陷溺水危機

深夜爆衝突！警舉橙旗「射催淚彈、橡膠子彈」　示威者丟瓶還擊　港府說話了

日本公開賽／戴資穎首輪戰張蓓雯　周天成再碰南韓李東根

韓庚錄《街舞》總決賽…盧靖姍現身台下！　手戴鑽戒「甜笑盯場」閃爆

核潛艇裝2枚核彈頭沉北冰洋 30年後輻射仍超標100萬倍

老婆急幫1歲兒換尿布！酒醉父氣哭　「不理我」...下秒從5樓跳下輕生

地方熱門新聞

彰化10天連4場送肉粽！7/2..

2020流行市長選總統　鄭文燦..

廣德家老闆PO「臉傷照」嘆：內..

高雄楠梓「馬路變汪洋」　30國..

大安沙雕季落幕　18座沙雕自然..

為6萬醫藥費　婆婆忍病痛賣玉蘭..

鳳山慘淹　驚見「威尼斯水上咖啡..

青農呂昆翰智慧化水耕蔬菜

童話世界藏苗栗　泰迪熊變哈比屋

花蓮好事集成立實體店　提供友善..

威天宮慶關公生　信眾扮「康熙」..

運磚車撞27車致1人癱瘓駕駛起..

「有人生病！」高雄飢餓30臨時..

桃園青農結業　累積培育130人

更多熱門

相關新聞

彰化養禽場染H5N2撲殺1500隻肉鴨

彰化縣芳苑鄉一肉鴨場20日已確診感染H5N2禽流感，防疫人員於21日迅速將逾1500隻肉鴨全數撲殺，完成清場及消毒工作。動物防疫所也再次呼籲養禽業者，務必針對禽流感落實防治措施，否則恐遭處最高15萬元罰鍰。

快當爸拚賺錢　他太累爆撞電線桿

撞車邂逅美魔女…他起色心倉庫內強吻

4人住摩鐵驚見「開放浴室」！他：尷尬了

聯結車撞停電　晚上要送肉粽

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高鐵買一送一！7/22晚間限時1小時

藍色充氣城堡突塌陷　8歲女童亡

LINE轉傳蔡送海地45億　辣媽GG挨告

BY2唱跳「全場歡呼結果0分」當場臉垮

5旬大叔檢查痔瘡　遭男醫生性侵

彰化10天連4場送肉粽！7/24生人迴避

95元雞腿飯遭2星負評　網一看配菜懂了

義大利必知3大旅遊新制度

女子搭電梯上頂樓脫拖鞋　下秒墜地

石虎陳屍路邊以為遭路殺　竟是被咬

17歲妹掙扎喊不要！　副理強X：她是害羞

證據曝光！李棟旭拍戲拍一半　趕去看101練習生

「這不是我弟！」蘆洲車禍死者身分逆轉

北捷垃圾桶當小便斗！爸抱女兒月台放尿

前員工曝電影院4怪事毛炸！同行秒懂

更多

最夯影音

更多

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

到世界最貴國家「瑞士」玩一周！ 兩人花17萬體驗神級住宿+美景

鄧紫棋改編《差不多先生》嗨翻！　熱狗大讚：那股狠勁就是說唱歌手的范

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面