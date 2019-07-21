彰化10天連4場「送肉粽」！公園廁所後上吊…和美7/24送煞3小時

▲公園廁所後上吊…子龍宮太子爺派兵將安營鎮守。（示意圖／翻攝「鎮平子龍宮」臉書）



記者許力方／綜合報導

彰化沿海地區盛行「送肉粽」傳統喪葬習俗，近10天內竟一連舉辦4場儀式。繼16日一夜2場分別在永靖鄉、溪湖鎮，地點越來越往內陸走，3天後在員林市又有1場，如今和美鎮糖友里也傳出有人在麗池公園廁所後的樹上上吊輕生，將於24日深夜送煞。隨著時間越來越接近鬼門開，當地民眾發毛「怎麼又在送」！

糖友里辦公處18日公告送煞事宜，指出和美子龍宮太子爺已經於13日傍晚派兵將安營五峰鎮守麗池公園，喪家將於24日深夜10時舉辦送肉粽儀式，當天由糖聖宮天上聖母坐鎮，中寮池王公池府王爺、太子元帥坐鎮，和王爺、元帥乩身一同送煞，當天黃法師將會貼符令，並在路口設置青竹符及法器送煞。

▲彰化10天連4場「送肉粽」！和美7/24送煞3小時。（圖／翻攝「和美小鎮」臉書、谷歌地圖）



▲送肉粽習俗往內陸發展，員林市19日曾舉辦送肉粽。（圖／翻攝「彰化大小事」臉書）

里長公告在彰化和美、伸港等社團流傳，提醒附近住戶24日深夜10時以後避免外出，儀式將於25日凌晨1時後完成結束，不過目前仍未有確切路線圖，引發當地人緊張。有網友聲稱，日前曾聽說有人在公園廁所後的樹上上吊輕生，雖然公園日夜都有很多人，但很少有人經過該處。

附近住戶表示，上周招魂時在現場，基於糖友里住戶密集，避免不必要麻煩，讓法事能順利完成，喪家採取低調處理，該做的事情當天就會完成儀式，希望大家體諒。一名媽媽擔心地說「因住在公園隔壁，自從知道有點害怕（送煞）這天到來」、「不知道就算了，知道還是恐懼萬分，以後不敢帶小朋友去公園了」。

事實上，這已經是彰化近10日第4場送肉粽，上一場地點位在內陸員林，19日當天下午3時許附近還發生嚴重車禍，35噸的大型聯結車司機疑似疲勞駕駛，失控偏離車道、衝撞路旁，造成電桿倒塌，附近約500戶停電，巧合的是晚上此路正要舉行送肉粽儀式，恰逢鬼月將至，詭譎的氣氛當地人都避而不談。

▼居民聽聞公園廁所後有人上吊嚇壞…7/24喪家將送煞3小時「生人迴避」！（圖／翻攝「和美小鎮」臉書）



傳統的「送肉粽」習俗，最早期時盛行於彰化鹿港等沿海地區，又稱「送煞」、「喫麵線」，迄今已有百年歷史。

早年相傳，死者如果是自縊、上吊身亡，死後積累的怨氣太重，陰魂會徘徊在陽世尋找下一個替死鬼，因此當地廟宇必須舉行法會消除死者煞氣，鋸下其上吊的橫梁、樹枝，並將繩索送到海邊燒掉，藉由廣闊無量的大海祛煞。

一般而言，「送肉粽」儀式大多選在夜深人靜時舉行，每當「肉粽」準備出海，當地鄰近的學校、補習班就會提早下課，夜校也會停課，附近也會張貼公告，提醒民眾迴避儀式隊伍。

倘若民眾來不及閃避，也可以側身面向民宅迴避，心中默念阿彌陀佛、地藏等等佛號，眼神避免直視；若是已經正面遇上隊伍時，就得要跟完全程，象徵送死者一程，回家前再去廟宇求取香火護身即可。

▼法師淨身畫臉扮「鬼王」鍾馗送肉粽，火燒上吊繩索驅亡靈。（資料照／記者陳以昇攝）

