陸國防白皮書強調不擴張　台專家：與美做對比消弭威脅論

▲解放軍2019朱日和演習開打。（圖／翻攝自80集團軍微信公眾號「80強軍號」）

記者馬叔安／台北報導

針對大陸國新辦24日上午發表的《新時代的中國國防》白皮書，《亞太防務雜誌》總編輯鄭繼文認為，其內容強調大陸軍事「永不稱霸」的論述，一方面是為了向世界消弭「中國威脅論」的發酵，另一方面也和以全球居軍事布局的美國做出對比，爭取國際的話語權，然而即使如此，台灣本身的防衛能力不可忽略。

鄭繼文在接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，大陸這次的白皮書開宗明義便指出「防禦國防」，並強調中國「永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍」，除了向國際輿論發聲，也試圖和近年來在南海多次交鋒，並且當下國防以鷹派當道的美國做出對比，希望在世界話語方面，對中國產生相對好的發展。

▲中國《新時代的中國國防》白皮書。（圖／央視）

鄭繼文說，相比往年，這次白皮書中強調「維護主權」，而且大陸官方向來將「兩岸」與「國際」分開討論，也就是說，即使白皮書中強調「永不謀求勢力範圍」等論述，但大陸對台灣的各種準備，特別是軍事安全從未打折扣，台灣應該要按照以往，做好自己的防禦能力。

這是大陸從1998年至今所發佈的第10版白皮書，也是十九大以來的首版國防白皮書，外界關注中國軍隊改革之後「國防政策是否發生變化」、「中國軍隊的職責和使命是什麼」等。本次白皮書首次新增附件，介紹歷年軍費比較，以及與國際各國軍費比較。

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