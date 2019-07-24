成大醫院舉辦器捐宣導活動　受贈者前來簽署同意書

▲為了推動器官捐贈，成大醫院和財團法人器官捐贈移植登錄中心合辦「遊戲接力拿好禮 生命延續不止息」宣導活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為了推動器官捐贈、讓民眾了解器官捐贈的意義，成大醫院和財團法人器官捐贈移植登錄中心合辦「遊戲接力拿好禮 生命延續不止息」宣導活動，活動共72 人簽署同意書，簽署對象從年長者到年輕者都有，宣導活動相當成功。

活動在成大醫院門診大樓1樓大廳舉行，活動內容包括器捐諮詢、器捐遊戲APP等，許多民眾利用機會詢問現場社工師，解決對於器捐的疑惑後，現場立刻簽署器捐同意書，社工部許夙君主任說，器官捐贈是政府大力推行的政策，器官捐贈可以延續大愛，幫助更多的人。

請繼續往下閱讀...

社工師在現場解答民眾的問題，問題包括捐贈後遺體如何處理？B、C肝炎患者可不可以器捐？器捐有沒有年紀限制等？多位民眾聽了社工師的詳細解說後，當場簽署器捐同意書。民眾馬小姐說，她覺得能捐器官給有需要的人，延續別人的生命很有意義，所以非常樂意捐贈器官。

特別的是，有2位本身是由親人活體捐贈腎臟受贈者，專程來簽署器捐同意書，他們表示自己換上新腎臟後，人生由黑白變成彩色，深深感受到器捐讓愛延續的意義，如果將來有機會幫助別人的話，他們一定會捐出身上有用的器官。

還有一對30歲多歲的年輕夫婦帶著小朋友來簽器捐同意書，他們說要以實際行動向小朋友解釋什麼是小愛化成大愛。

活動現場還有扭蛋互動遊戲，民眾轉扭蛋回答裡面的器捐小常識問題，答對了就可以獲得小禮物，主辦單位還設計了器捐遊戲APP，將不同器官在限時內送出去，許多民眾邊玩邊學，達到寓教於樂的目的。