再嗆韓國瑜！　柯文哲：他只是裝成庶民的樣子

▲柯文哲。（資料照／記者屠惠剛攝）

2020總統大選激烈，隨著藍綠候選人的出線，台北市長柯文哲的動向備受關注。柯文哲在24日播出的節目《鄉民大會》中再度酸高雄市長韓國瑜「他只是裝成庶民的樣子」，還說韓這半年沒有花心思在市政上面，喊出「發大財」但問題還是沒有解決。

被問到會不會帶職參選？柯文哲表示，「我就是不喜歡那樣」，台灣是不正常的社會，才一剛當選就要選總統，韓流是要看大環境，「為什麼會出現這種現象，我覺得還是人民太絕望」。扮演韓國瑜的主持人郭子乾稱，「我把複雜的問題簡單化」，柯文哲反駁說「啊就發大財三個字啊」，問題是沒有解決問題啊，那只是短期有效，喊口號大家都會，做很困難啊。

在快問快答的環節中「蔡英文做得不好」、「蔡英文說的話聽不懂」、「韓國瑜是草包」等提問，柯文哲都舉圈回應，對於「韓國瑜是庶民？」的題目，柯文哲說，「他只是裝成庶民的樣子」。

對於「韓國瑜什麼市政都沒做」的提問，柯文哲為他緩頰，「還沒做嘛，一天24小時，沒辦法」不過他也酸韓「半年又沒有花心思在上面」。韓國瑜稱高雄又老又窮，柯文哲則認為，「沒有到那麼差」；是否韓粉比較不理性？柯說，「這個不好意思回答」。

至於前行政院長賴清德是不是被做掉？柯文哲苦笑說「我要逃走了」，接著表示，他是被做掉，可是他也突襲人家，所以兩個都有錯，你要選就早一點講，哪有突然跟人家講要選，「兩個應該各打50大板」。談到對行政院長蘇貞昌哪裡不滿意，柯說，「這講不出來，也沒有啦，差不多差不多。」