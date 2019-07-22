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北韓警告「重啟核武」　蓬佩奧：美韓聯合軍演8月舉行

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▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

北韓外務省16日表示，南韓與美國8月舉行「19-2同盟」聯合軍演，將對無核化談判造成不利影響，平壤當局甚至可能考慮重啟核武。對此，南韓和平企劃秘書官崔鐘建說，兩國軍事合作並沒有因此受到妥協，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也表示一切將會如期舉行。

崔鐘建20日在阿斯彭研究所（Aspen Institute）的年度策略論壇上表示，聯合軍演的準備工作仍在進行中，如果美方想要取消軍演，兩國政府早就會進行諮詢討論，但是目前都沒有接收到相關消息，「這個演習的目的不是為了要冒犯任何人，而是要加強聯盟關係。」他說，川普為了和金正恩達成核武協議，自從去年6月新加坡峰會以後，已經取消2場與南韓的聯合軍演。

崔鐘建也向《路透社》透露，8月的19-2同盟演習將會使用許多電腦模擬技術，取代實戰部隊。

▲▼ 川金／美國總統川普與北韓領導人金正恩2019年6月30日在板門店會面。（圖／路透）

▲川普6月與金正恩在板門店會面。（圖／路透）

蓬佩奧認為，聯合演習沒有違背川普與金正恩的約定，「我們會在軍演方面採取該做的行動。我想我們會把它做對、做好，而且我有自信（核武）對話仍然可以順利進行。」

據悉，北韓認為美國與南韓軍演是想要挑起戰爭的挑釁行為。北韓外務省16日表示，川普曾經二度向金正恩保證不再有更多聯合軍演，如今卻預告19-2同盟如期進行，將會危害平壤和華盛頓先前達成的核武協商，既然美國單方面違背承諾，北韓也會考慮重啟核彈實驗和導彈試射。

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