伊朗稱「處死CIA間諜」共逮捕17人　川普：又在說謊！

記者吳美依/綜合報導

伊朗一位情報局官員22日宣布,逮捕17名受到CIA招募的伊朗籍間諜,其中有一些人已經遭到處死。他提到,間諜都在軍事或核武單位工作,藉機竊取機密資訊與技術,但任務全數失敗。川普表示,德黑蘭政權失敗又不知所措,只好編造更多謊言,國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)也指伊朗說謊成性。

伊朗官員在記者會上表示,17名間諜都在軍事基地或核武工廠等「敏感地點」工作,卻為了簽證與工作機會叛變,協助美方蒐集情報,竊取和轉移技術,安裝各種監視設備。他沒有透露死刑執行時間與人數,但是表示其中一些人已經決定再一次效忠伊朗。

The Report of Iran capturing CIA spies is totally false. Zero truth. Just more lies and propaganda (like their shot down drone) put out by a Religious Regime that is Badly Failing and has no idea what to do. Their Economy is dead, and will get much worse. Iran is a total mess!