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要求調查警察暴力！43萬港人走上街頭　衛報：對北京發出直接挑戰

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▲香港721遊行，有白衣人士無差別打人，中聯辦被潑漆。（圖／路透）

▲香港721遊行。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

香港民陣昨（21日）再度發起抗議，收到限縮集會界線的命令後改變路線，打算前往位於西城區的中聯辦，被警察驅逐並且爆發衝突。根據了解，警方架設水馬將政府機構環繞起來，還出動催淚瓦斯和警棍驅逐示威者。英國《衛報》指出，香港人民對北京政權發出直接挑戰，這場政治運動沒有減緩的趨勢。

▲香港721遊行警方用布袋彈驅離群眾。（圖／路透）

▲香港721遊行警方驅離群眾。（圖／路透）

抗議人士身穿黑色衣服，呼喊口號要求政府調查警察濫權與暴力行為，譴責警方在過去幾周的遊行活動中執法過當，對手無寸鐵的人民使用橡膠子彈、催淚瓦斯以及警棍等武器。

抗議人士利用垃圾桶、金屬物品做成路障，在牆壁上塗鴉「世紀革命」、「中共把混亂帶來香港」，高舉「調查鎮壓」、「撤銷告訴」標語。有些人拿著受傷示威者的照片高喊「停止警方暴力」，或用便利貼寫下「警察可恥」、「香港警察知法犯法」。現場也有年紀較長的示威者，他們手上拿著花束象徵和平，承諾要和年輕人同進退。

▲香港721遊行，有白衣人士無差別打人，中聯辦被潑漆。（圖／路透）

▲示威者在牆壁上塗鴉。（圖／路透）

據悉，民陣原本預計遊行到市中心的最高法院，要求政府成立委員會，由法官帶領調查警察暴力。警方命令示威者遠離政府機構無效，再次發動催淚瓦斯驅逐群眾，因此爆發激烈衝突。

▲▼香港,反送中,中聯辦,遊行,示威,催淚瓦斯,鎮暴警察（圖／路透）

▲警察出動催淚瓦斯驅逐示威者。（圖／路透）

民陣統計昨天大約有43萬人走上街頭，是近日最大規模的一次遊行。議員梁穎敏表示，政府並沒有採取實際行動，或者展現誠意回應民意訴求，「警方濫用權利的行為仍然持續，我們預計還會有很多人參與。」一位示威者說，「為了自由與尊嚴，我們必須付出代價。我不提倡暴力，但為了爭取我們想要的東西，有時候不可避免地必須流血，這是一個可悲的現實。」

中國官媒《環球時報》21日報導，「中國不允許極端主義者和外部勢力摧毀香港的法律系統，把香港推入惡性循環。如果香港失去法治，成為政治戰場，未來的命運將充滿未知數。這一點違背香港市民的期望，中國也不會讓這件事發生。」也有親北京的團體走上街頭，對警察表示支持，呼籲結束示威活動。

▲▼香港,反送中,中聯辦,遊行,示威,催淚瓦斯,鎮暴警察（圖／路透）

▲示威者架設路障。（圖／路透）

《衛報》指出，雖然送中條例已經被擱置，但是隨之引發的抗議已經演變成中國領土內最大規模的民主運動。示威者持續走上街頭，要求政府保證永久撤銷送中條例，實施真普選，並要求特首林鄭月娥辭職下台。

綜合外媒報導，許多抗議者都已經準備好長期抗戰，但也有人擔心示威活動一直無法獲得進展，將會逐漸失去動力。一位民眾表示，「我認為短期之內並不樂觀，雖然我們已經盡了最大的努力，但是如果北京政權沒有改變，一切都不會好轉。」

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