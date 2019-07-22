冰島50頭領航鯨擱淺「沙堆冒出腐爛鰭」　淒涼空拍畫面曝光

▲50頭領航鯨擱淺。（圖／翻攝自「Strange Sound」網頁，下同。）

記者吳美依／綜合報導

冰島直升機駕駛員施瓦茨漢斯（David Schwarzhans）於18日飛過斯奈山半島（Snaefellsnes Peninsula）海灘上空，意外發現數十頭領航鯨擱淺死亡。他表示，現場至少有50具屍體，還有許多半腐爛狀的鰭被埋在沙裡，因此死亡數量也許更多，「這真的是一幅非常令人難過的畫面。」

▲許多腐爛的鰭被埋在沙中。

根據BBC報導，施瓦茨漢斯當時載著觀光客往北飛行，「我們在原地盤旋，不確定那些是鯨魚、海豹還是海豚。」他提到，只要站在下風處，就會聞到陣陣屍臭，「這真的是一場悲劇，因為數量竟然有這麼多隻。」

根據了解，領航鯨擱淺的海灘非常偏僻，車輛難以抵達，平時幾乎沒有人類出沒。鄰近小鎮斯蒂基斯霍爾米（Stykkisholmur）的警方已經接獲通報，將會著手處理鯨魚屍體。

▲腐爛的屍體飄出惡臭。

長期研究鯨豚的生物學家蒙努斯多提（Edda Elisabet Magnusdottir）表示，可能造成擱淺的原因很多，目前無法確定，不過那個海域潮流強勁，海床地形又容易干擾鯨豚聲納功能，因此領航鯨可能是不小心游到淺水區，「此時牠們大部分都會迷失方向感。」她也提到，領航鯨是一種社會關係很強的動物，很少和家人、朋友分開，所以往往集體擱淺，最後死於脫水。

冰島西部自然研究所所長史丹芬森（Róbert Arnar Stefánsson）表示，斯奈山半島南部近年頻傳擱淺事件，「我們真的不知道，究竟是因為哪裡出了問題，還是附近的領航鯨族群數量變多了。」