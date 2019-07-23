解放軍少將：一國兩制的「一國」不容商量！台灣不接受和統就武統

▲解放軍少將羅援。（圖／CFP）



軍武中心／綜合報導

解放軍少將羅援22日在《環球時報》撰文指出，針對一國兩制的台灣方案，「一國」涉及主權問題，因此不容商量，若台灣方面「不接受和平統一，就只有武力統一了，不管『和統』還是『武統』，殊路同歸，就是必須統一，實現一個中國。」

羅援以「一國兩制的一國不容討論」為題表示，一國兩制是首先就台灣問題提出來的，卻先在香港實現，但其實核心在「一國」，沒有了一國，幾制都沒用。

對於台灣部分以反對一國兩制作為選舉工具，羅援直言，「每次台灣的『大選』都會造成台灣與祖國大陸漸行漸遠，而不是漸行漸近，統一何期？台灣問題也已經拖了70年，我們還能拖幾年？」

此外，羅援說，「如果不接受『兩制』，那就實行『一制』好了，即兩岸統一以後，共同實行社會主義制度。這對大陸方面來講輕車熟路，經過艱辛曲折的探索，社會主義制度已經在中國大陸取得成功實踐，舉世公認。如果台灣方面不願意保留『兩制』中的現有製度，不妨嘗試一下社會主義制度，我堅信社會主義制度在台灣也會取得成功。」

最後，他強調，台灣問題不能再久拖不決，「我們這一代要有我們這一代的歷史擔當，希望兩岸有誌之士共同努力，為統一辦一些實事，最起碼的一點，在島內要喊出『統一』的聲音，舉起『統一』的旗幟，不要羞羞答答，不要瞻前顧後，不要患得患失，星星之火必然燎原。中國加油！統一加油！」